Undersköterska till NHV Självskada Danderyds sjukhus
2026-03-19
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Danderyd
Vill du vara en del av en verksamhet som gör skillnad för patienter med svårbehandlat självskadebeteende? Vill du arbeta på en behandlingsenhet med stort fokus på utveckling, kunskap, evidens och kvalitet.
Är du utbildad undersköterska? Då tycker vi att du ska söka den här tjänsten.
Behandlingsenheten, som består av dagvård samt heldygnsvård, har som uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård för patienter med svårbehandlat självskadebeteende. Enheten är den första i sitt slag i region Stockholm och det finns ett aktivt samarbete med övriga tillståndsenheter i Sverige. Enheten har ett riksuppdrag vilket innebär att patienterna kommer från hela Sverige via remiss. Alla inläggningar sker planerat.
Patienterna är inskrivna på avdelning 131 som är en allmänpsykiatrisk enhet och erbjuder behandling och omvårdnad för patienter mellan 18-65 år som huvudsakligen lider av depressioner, ångest, personlighetssyndrom, självmordsproblematik, självskadebeteende, ätstörningar och krisreaktioner. Avdelningen har totalt 15 vårdplatser, inklusive en plats för självvald inläggning och upp till 5 platser inom ramen för nationell högspecialiserad vård (NHV) för svårbehandlat självskadebeteende.
På enheten erbjuds patienterna individanpassad behandling där hela vårdprocessen bygger på Dialektisk beteendeterapi (DBT). All personal erbjuds utbildning för uppdraget och fortlöpande kompetensutveckling samt handledning.
Som undersköterska kommer du att vara höggradigt involverad i det DBT-baserade behandlingsarbetet som sker dygnet runt, utifrån patientens behov Arbetet på enheten präglas av teamarbete i nära samarbete med övriga yrkesprofessioner. Du kommer att coacha patienter att utifrån deras egna målsättningar och i enlighet med vårdplanen använda nyvunna färdigheter. Din arbetsplats kommer vara på Danderyds sjukhus, där både avdelning 131 samt dagvården är belägen.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och innehar bevis om skyddad yrkestitel. Erfarenhet av arbete inom psykiatrin är ett krav och tidigare erfarenhet av enhetens målgrupp och DBT är det starkt meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tror att du som person är trygg och stabil och att du har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och gillar att arbeta i team, vilket är absolut nödvändigt för att nå behandlingsresultat för våra patienter.
Du har ett genuint intresse och engagemang för målgruppen och kan hålla dig lugn i känslomässigt påfrestande situationer. Vi tror vidare att du har ett intresse för förändrings- och utvecklingsarbete, gärna bidrar med nya kreativa idéer och vill vara med och bygga upp en specialiserad och intensiv vård för patienter med svårbehandlat självskadebeteende.
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning, heltid (37 h/vecka). Arbetet är schemalagt och inkluderar tjänstgöring dag, kväll samt 2 av 5 helger. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi har förmåner som flextid, 5000 kr i friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2048".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Nordväst Kontakt
Jessica Klein Exner 08-12368289 Jobbnummer
9807997