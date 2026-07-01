Undersköterska till Neurologiavdelning i Hässleholm
Region Skåne, Hässleholms sjukhus / Undersköterskejobb / Hässleholm Visa alla undersköterskejobb i Hässleholm
2026-07-01
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Var med och utveckla framtidens neurologiska vårdavdelning tillsammans med oss!
Vill du arbeta i en verksamhet där samarbete, lärande och patientfokus är lika viktiga som professionell omvårdnad? Vill du få vara med och bygga, påverka och utveckla och inte bara utföra? Då kan detta vara rätt plats för dig!
På Hässleholms sjukhus pågår en spännande utveckling. Inom ramen för en pågående omorganisation etableras nu den neurologiska slutenvården som en egen vårdavdelning. Det innebär en unik möjlighet att tillsammans skapa strukturer, arbetssätt och rutiner som ger hög kvalitet, god arbetsmiljö och bästa möjliga vård för våra patienter.
Här blir du en del av en verksamhet där vi tror på styrkan i laget, där olika professioner bidrar med sin kompetens, lär av varandra och tar gemensamt ansvar för helheten.
Vår vårdavdelning är inriktad på utredning, behandling och uppföljning av patienter med sjukdomar och skador i hjärna och nervsystem, såsom stroke, epilepsi och tumörsjukdomar. Patienterna har ofta komplexa behov, vilket ställer höga krav på samarbete, struktur och professionalism.
Vi arbetar nära medicinavdelningen, akutmottagningen, rehabiliteringsmedicin och öppenvård för att skapa trygga vårdövergångar och en sammanhållen vårdkedja. Det neurologiska uppdraget är tydligt, och arbetet präglas av engagemang, respekt och gemensamt lärande i ett tvärprofessionellt team.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss får du ett varierande och stimulerande arbete där du, tillsammans med sjuksköterskor och övriga kollegor, ansvarar för patientnära omvårdnad och bidrar till en trygg och säker vård.
Du arbetar personcentrerat och utgår från patientens behov, resurser och mål. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat omvårdnad, observationer, dokumentation samt att stödja patienten i det dagliga livet under vårdtiden. I teamet ingår undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, logoped, farmaceut, dietist och medicinska sekreterare. Tillsammans skapar vi vård där både patient och närstående känner sig sedda, trygga och delaktiga.
Du har stöd i det dagliga arbetet av samordnare och SVU-koordinator som bidrar till struktur och goda utskrivningsprocesser. På sjukhuset finns även en utbildningsenhet med utbildningssjuksköterskor och utbildningsundersköterskor som säkerställer en trygg introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling.
Vi tror på att utveckling sker bäst i vardagen, genom dialog, reflektion och förbättringsarbete tillsammans.
Hos oss värdesätter vi:
• Samarbete framför prestige
• Kunskapsdelning och nyfikenhet
• Ett professionellt och respektfullt bemötande
• Arbetsglädje och stöd i teamet
Vi arbetar med bokningsschema, vilket ger dig möjlighet att påverka ditt arbetsschema och skapa balans mellan arbete och privatliv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har svenska språkkunskaper motsvarande minst nivå C1. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på sjukhus inom akutsjukvård, internmedicin, neurologi och/eller rehabiliteringsmedicin. Oavsett om du är nyutbildad och vill ha en trygg start med god introduktion, eller om du är erfaren och vill bidra med din kompetens i utvecklingen av en specialiserad vårdavdelning, ser vi fram emot din ansökan.
Som kollega hos oss:
• bidrar du aktivt till ett gott samarbetsklimat
• delar du med dig av kunskap och erfarenheter
• är du lyhörd, ansvarstagande och professionell
• vill du utvecklas tillsammans med andra, för patientens bästa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och hur du bidrar till teamets gemensamma arbete, i linje med Region Skånes värdegrund.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att tillsammans med dig fortsätta bygga en neurologisk vårdavdelning där människor, lärande och kvalitet står i centrum.
Välkommen till oss!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Esplanadgatan 19 (visa karta
)
281 39 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Kontakt
Enhetschef
Robin Sjöstrand Robin.Sjostrand@skane.se 0451-29 62 23 Jobbnummer
9986345