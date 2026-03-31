Undersköterska till neurokirurgins intermediärvårdsavdelning 85H
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-03-31
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På NIMA, neurokirurgins intermediärvårdsavdelning, vårdas neurokirurgiska och neurologiska patienter som är i behov av intermediär eller postoperativ vård. Vårt akuta intag består mestadels av intermediärvårdspatienter som är för sjuka för en vanlig vårdavdelning men inte behöver fullskalig intensivvård. Våra postoperativa patienter är vanligtvis del av en planerad verksamhet och kommer till oss under en kortare period postoperativt.
Tillsammans med skickliga sjuksköterskor och läkare bildar vi ett vinnande och utvecklande team. Vi har ett nära samarbete med NIVA som ligger på samma våningsplan och vårdavdelningarna för att kunna göra vården så effektiv och säker som möjligt för våra patienter. Vår spetskompetens är avancerad övervakning av kroppens vitala parametrar för att skapa en så bra förutsättning som möjligt för hjärnan, samt för att minska risken för komplikationer. Vår personalgrupp består av både erfarna sjuksköterskor och undersköterskor såväl som nyexaminerade.
Ditt uppdrag
Som undersköterska ansvarar du för den basala omvårdnaden och kontroller av vitala parametrar. Du arbetar patientnära i team tillsammans med sjuksköterska och läkare. Tillsammans ger vi den bästa vården för våra patienter.Publiceringsdatum2026-03-31Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet av sjukhusvård är meriterande.
Din kompetens
Vi värdesätter god omvårdnad och ett gott bemötande. Arbetets variation ställer krav på att du är flexibel och har förmåga att snabbt ställa om vid akuta situationer, samtidigt som du arbetar självgående och tar ansvar för dina uppgifter genom att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt inom givna tidsramar. I samarbetet med andra är du lyhörd och bidrar till konstruktiva lösningar, och du kommunicerar tydligt för att säkerställa att information når fram samt följer upp vid behov. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierat arbete med möjlighet till goda kunskaper i neurokirurgisk omvårdnad. På NIMA arbetar vi efter poängmodellen, vilket är en modell för schemaläggning som ger mer möjlighet till återhämning och flexibilitet. Rotationstjänstgöring tillämpas på avdelningen, detta innebär arbete dag, kväll och natt. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig en introduktion anpassad efter din erfarenhet som undersköterska. Introduktionen innehåller både klinisk tjänstgöring och teoretiska utbildningsdagar med vår utbildningssjuksköterska och vår utbildningsundersköterska. Efter din inskolning kommer du att träffa vår utbildningsundersköterska som verkar som ett stöd i din utveckling genom råd och vägledning i det dagliga arbetet.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om avdelningen eller vill komma och hospitera!
Avdelningschef Jennie Ekblom, 018-611 36 93, jennie.ekblom@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Camilla Adner, 018-611 49 74, camilla.adner@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS193/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9829882