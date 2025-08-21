Undersköterska till Neurokirurgiavdelning operation i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2025-08-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Höör
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och göra skillnad för våra patienter och arbeta i en verksamhet som präglas av öppenhet och utveckling? Då ska du söka dig till oss på Neurokirurgiavdelning operation! Vi är en trivsam enhet där vi behandlar varandra utifrån våra värdegrunder och tar hand om varandra. Enheten genomsyras av kamratskap, glädje och ett vi är starka tillsammans tänk.
Verksamhetsområde (VO) neurokirurgi och smärtrehabilitering i Lund är en av sju neurokirurgiska verksamheter i Sverige. Vi erbjuder högspecialiserad vård i södra sjukvårdsregionen till patienter i alla åldrar med skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Verksamheten består av en operationsavdelning, neurointensivvårdsavdelning (NIVA), mottagning, vårdavdelning och dagvård. I dagsläget har verksamheten drygt 250 medarbetare anställda. Inom verksamhetsområdet bedrivs forskningsprojekt där bland annat operationspersonal är delaktiga, vi har exempelvis börjat operera patienter i magnetkamera och har även en operationssjuksköterska som bedriver forskning.
Operationsavdelningen är högteknologiskt utrustad med bland annat navigeringssystem, mikroskop och ultraljudsutrustning. Vi utför både korta och längre ingrepp. På Neurokirurgiavdelning operation arbetar cirka 30 medarbetare som har ett nära samarbete i de tvärprofessionella teamen, bestående av operationssjuksköterska, undersköterska, röntgensjuksköterska, medicintekniker, drift och medicinsk sekreterare. Därtill har vi ett nära samarbete med anestesipersonal på enheten. Majoriteten av personalen har mångårig erfarenhet av neurokirurgiskt omhändertagande och vi värdesätter vårdkvalitet, trygghet, säkerhet samt vårdhygien mycket högt.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska ingår du i teamet runt patientens omvårdnad i samband med operation och har en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet. Du arbetar med vanligt förekommande arbetsuppgifter för undersköterskor på operationsavdelning, framför allt genom att vara behjälplig och assistera operationssjuksköterskan och kirurgen under operation.
Vi är måna om att du som ny medarbetare ska trivas hos oss och komma in i din roll på bästa sätt. Du erbjuds därför en individuell introduktion som anpassas efter dina erfarenheter, kompetenser och önskemål. Arbetstiden är förlagd till dag och natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet som undersköterska. Har du neurokirurgisk erfarenhet och/eller vana att arbeta med operationer sedan tidigare är det mycket meriterande. Är du utbildad specialistundersköterska med inriktning anestesi, operation och/eller intensivvård ses även det som meriterande för tjänsten.
För att lyckas i rollen som undersköterska hos oss krävs att du är stresstålig och behåller lugnet även i pressade situationer. Då arbetsuppgifterna kan växla, och den ena dagen inte är den andra lik är det även viktigt att du är flexibel och tar stort ansvar i din arbetsroll. Därtill är du bra på att kommunicera och bidrar till ett trivsamt arbetsklimat i arbetsgruppen. Då vi är mycket måna om att hitta en person som passar väl i vårt operationsteam lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273497". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Linda Månsson, Enhetschef Linda.mansson@skane.se 046-17 81 56 Jobbnummer
9469889