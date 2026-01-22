Undersköterska till nattjänst sökes till Nacka seniorcenter Ektorp
Nacka kommun / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2026-01-22
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Är du utbildad undersköterska med erfarenhet från nattarbete inom äldreomsorgen? Är du en person som ger det lilla extra och som vill göra tillvaron till den bästa för de äldre? Sök då tjänsten redan idag!
Ditt uppdrag
Nacka seniorcenter Ektorp ligger cirka 300 meter från Ektorps centrum och är ett hus med liv och rörelse. Utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt skapar vi en trygg och säker miljö där delaktighet och de enskildas behov av vård och omsorg av god kvalitet är styrande i alla insatser. Läs gärna mer om oss här. Nacka Seniorcenter Ektorp söker nu undersköterskor till nattarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att tillgodose kundens behov enligt genomförandeplaner och arbetsuppgifter enligt delegation av HSL.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• Avslutad undersköterskeutbildning
• Minst 5 års erfarenhet inom äldreomsorg
• Mycket god dokumentationsvana
• Mycket god vana av digitala system
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av nattarbete inom äldreomsorg
Är det du?
Du tycker det är självklart att ge personcentrerad vård och ser att kundens självbestämmande är det
viktigaste och det som styr arbetet. Du har dessutom både kunskap och erfarenhet av arbete enligt
demensriktlinjerna. Du är duktig på dokumentation och digitala system och har lätt för att lära dig nya
system samt har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du besitter extra kunskap i till exempel teknik i vården, vårdhygien eller palliativ vård.
Som person är du lyhörd, självgående, strukturerad, trygg och lugn. Du har ett tydligt kundfokus, skapar goda relationer och samspelar effektivt med såväl kunder som kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Dina personliga kompetenser
• Lyhörd
• Serviceinriktad
• Strukturerad
• God samarbetsförmåga
• Empatisk
• Självgående
Vi erbjuder
Som anställd hos oss erbjuds du friskvårdsbidrag samt förmånen att arbeta enligt flexibel
arbetstidsmodell. Det vill säga, du har rätt att jobba heltid eller deltid samt att du har möjlighet att
påverka dina arbetstider utifrån verksamhetens behov. Utöver det får du ett meningsfullt arbete,
engagerade kollegor och möjlighet till utveckling.
Läs mer om våra förmåner här:
•
Din anställning | Nacka kommun
•
Hälsa och förmåner | Nacka kommun
•
Försäkringar och pension | Nacka kommun
Utdrag ur Polisens belastningsregister
I Nacka kommun krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister (nämn vilket utdrag) i samband med anställning. Länk till blanketten finns här. Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, referenstagning och bakgrundskotroll. I denna
rekryteringsprocess har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan för
denna roll kommer vi därför endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband
med din ansökan. Det är viktigt att du har ett CV som tydligt beskriver arbetsperiod och dina
arbetsuppgifter.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag är 2026-02-20.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande verksamhetschef Ida Svedén på ida.sveden@nacka.se
. Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta rekryteringsspecialist Mithoo Theander på mithoo.theander@nacka.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Mithoo Theander mithoo.theander@nacka.se 087187505 Jobbnummer
9700030