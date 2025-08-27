Undersköterska till natten på Åkerhus vård- och omsorgsboende
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Du som undersköterska har en viktig samhällsroll. Vill du utvecklas i en framtidsbransch och göra det möjligt för hyresgästerna på Åkerhus vård- och omsorgsboende att leva ett värdigt och meningsfullt liv? Vi söker nya kollegor. Ansök nu!
Åkerhus vård- och omsorgsboende, vackert beläget nära havet i Önnered, har plats för 102 hyresgäster fördelade på tre hus. I våra hus finns lägenheter riktade mot somatisk vård- och omsorg, för hyresgäster med kognitiv svikt samt för teckenspråkiga äldre.
På boendet är du den som får natten att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos hyresgästen och tar tillvara individens resurser. Du motiverar och stimulerar hyresgästen utifrån dennes individuella förutsättningar i det egna hemmet som är en del av vård- och omsorgsboendet.
I arbetsuppgifterna ingår personlig omsorg samt uppmuntran och stöd i det sociala under nattens timmar. Vissa arbetsuppgifter utför du på uppdrag av legitimerad personal. En del av ditt arbete handlar också om att planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet med hyresgästen. All social dokumentation sker digitalt.
Din arbetstid är schemalagd natt, inklusive natt på helg.KvalifikationerKvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna.
• Arbetet kräver datorvana för dokumentation i IT-system och goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift för att kunna kommunicera effektivt med andra.
• Vi söker dig som har erfarenhet från tidigare vård- och omsorgsarbete.
Meriterande:
• Det är meriterande med en vidareutbildning inom vård och omsorg.
Personliga kompetenser:
I din roll träffar du många människor, vilket kräver att du kan arbeta tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål. Du ska vara respektfull, öppen i dina möten och du ska alltid ha hyresgästernas bästa i fokus. Arbetsdagen kan ibland bli annorlunda än planerat eftersom du arbetar med människor, därför behåller du lugnet, balanserar olika krav och omprioriterar dina arbetsuppgifter.
I stället för personligt brev kommer du att svara på frågor om din kompetens och erfarenhet kopplat till tjänsten. Detta för en mer inkluderande och rättvis rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273072". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Eva Lyckenblad eva.lyckenblad@aldrevardomsorg.goteborg.se 031- 366 93 45 Jobbnummer
9478608