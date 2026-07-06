Undersköterska till natt sökes till Säterigården- vikariat
Härryda kommun / Undersköterskejobb / Härryda Visa alla undersköterskejobb i Härryda
2026-07-06
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Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
1 plats(er).
Vi söker nu en engagerad undersköterska för nattjänst på Säterigården i Mölnlycke. Är du trygg, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor? Då kan du vara den vi söker.
Som undersköterska hos oss arbetar du med att ge våra boende en trygg, säker och individanpassad omsorg. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro, aktiviteter, städning och tvätt. Du utför även delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån de boendes individuella behov samt ansvarar för social dokumentation och kontakt med anhöriga.
Vi arbetar aktivt med ombudsuppdrag, vilket ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Tjänsten avser nattarbete med helgtjänstgöring.
Härryda kommun arbetar med att minska andel timanställda och i stället öka grundbemanningen. Kommunen tillämpar därför samplanering vilket innebär att du kommer att göra en del arbetspass på andra enheter, men din huvudsakliga arbetstid utförs på din hemmaenhet.
I första hand söker vi dig som är utbildad undersköterska och i andra hand söker vi dig som ännu inte utbildat dig men är öppen för att göra det och i övrigt är lämplig för arbete inom vården.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska
Ha goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Ha god digital kompetens och erfarenhet av social dokumentation
Förmåga att ta och följa delegerade HSL-uppgifter
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete natt
Vidareutbildning inom demens, psykiatri eller välfärdsteknik
Erfarenhet av kvalitets- och värdegrundsarbete
Erfarenhet av system som Treserva, TES och BPSD-registretDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
• Har hög integritet och professionellt förhållningssätt.
• Är empatisk och ansvarstagande.
• Är kvalitetsmedveten.
• Är relationsskapande och samarbetsinriktad.
• Är flexibel och trygg i din yrkesroll.
Vi erbjuder
• Hög andel utbildade undersköterskor
• Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex
• Satsning på kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Läs mer på kommunens hemsida harryda.se. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-09-01 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332350". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
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435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Rekryterare
Abdou Touam abdou.touam@harryda.se 031-724 86 27 Jobbnummer
9993036