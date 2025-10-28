Undersköterska Till Natt På Sandlyckans Vård Och Omsorgsboende I Kungsbacka
2025-10-28
Är du redo att göra skillnad i människors liv? Jobba under dygnets mörka timmar och ta hand om våra äldre? Då är det dags att ta steget och bli en del av vårt fantastiska team av omsorgspersonal i vår kommun! Vi söker nu nya kollegor till Sandlyckan vård- och omsorgsboende i Kungsbacka.
Kan detta vara något för dig? Ansök idag!
Rollen som Undersköterska hos oss
I rollen är du ansvarig för att tillhandahålla omvårdnad och social omsorg för våra vårdtagare. Genom att erbjuda ett lyhört och professionellt bemötande, dokumentera händelser och vara uppmärksam på förändringar i vårdtagarens mående. Du är en närvarande kontaktperson som skapar lugn och trygghet. Under natten är det extra viktigt att vara lyhörd, ha ett lugnt bemötande och kunna agera med omtanke.
I Kungsbacka strävar vi efter att människor ska få möjlighet att leva sina liv fullt ut. Du kommer jobba i ett härligt team där vi är ansvarstagande och måna om både boende och varandra. För oss på vårt vård- och omsorgs boende innebär detta att vi med stor lyhördhet och engagemang ger varje omsorgstagare den vård och omsorg som de behöver, baserat på individuella behov och enligt beviljade beslut. Vi sätter våra omsorgstagare i fokus samtidigt som vi arbetar tillsammans med närhet till varandra. På vårt boende har vi både somatik- och demensavdelningar.Publiceringsdatum2025-10-28Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta natt som vårdpersonal
- B-körkort
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/vard--och-omsorgsboende/sandlyckan-vard--och-omsorgsboendehttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 12 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
