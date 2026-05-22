Undersköterska Till Natt Bedagården Vård Och Omsorgsboende
2026-05-22
Är du undersköterska och trivs med ansvaret och lugnet som nattarbete ger? Vill du vara den trygga närvaron som gör skillnad när det verkligen behövs? Nu har du chansen att bli en viktig del av vårt natteam på Bedagården vård- och omsorgsboende i Kungsbacka! Vi är ett boende som arbetar med individer som lever med demenssjukdom. Hos oss står trygghet, struktur och personcentrerad omsorg i fokus. Låter det som något för dig? Då vill vi gärna träffa dig - sök tjänsten och bli en del av vårt nattgäng!
Rollen som Undersköterska
I rollen är du tillsammans med en kollega ansvarig för tre avdelningar. Där ni kommer att tillhandahålla omvårdnad och social omsorg som är skräddarsydd utifrån varje omsorgstagares individuella behov. Genom att erbjuda ett lyhört och professionellt bemötande, samt genom att planera och genomföra dagliga aktiviteter, bidrar du till att skapa en trygg och trivsam tillvaro för omsorgstagarna.
I Kungsbacka strävar vi efter att människor ska få möjlighet att leva sina liv fullt ut. Du kommer jobba i ett härligt team där vi är ansvarstagande och måna om både boende och varandra. För oss på vårt vård- och omsorgs boende innebär detta att vi med stor lyhördhet och engagemang ger varje omsorgstagare den vård och omsorg som de behöver, baserat på individuella behov och enligt beviljade beslut. Vi sätter våra omsorgstagare i fokus samtidigt som vi arbetar tillsammans med närhet till varandra.Publiceringsdatum2026-05-22Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande. Du är bekväm med att jobba mycket självständigt och tar ansvarar och driver ditt arbete framåt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du är inkännande till personer i din omgivning och har god förmåga att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Merit:
längre erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse. Du kommer jobba utefter ett schema som kommer vara förlagt under nattid och helgpass varannan helg
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov. På natten är en heltidstjänst på 34 timmar och 20 minuter i veckan.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. Undersköterska utbildad i Sverige - Legitimation
Intresserad av timvikariat? Sök här: Visning av tjänst | Kungsbacka kommun
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 5 juni. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
9922432