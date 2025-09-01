Undersköterska till Näsby Parks Husläkarmottagning i Täby
Prima Vård Sverige AB / Undersköterskejobb / Täby Visa alla undersköterskejobb i Täby
2025-09-01
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Täby
, Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Tyresö
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och erfaren undersköterska till vår fina mottagning Näsby Parks Husläkarmottagning.
Hos oss blir du en del av ett kompetent och varmt team där vi tillsammans arbetar för att ge våra patienter den bästa möjliga vården.
Beskriver du dig som serviceinriktad med stort intresse för möten med människor? Då är detta rätt tjänst för dig!
Vad erbjuds du?
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi har även en fast läkarstab. Till oss kommer man lätt med allmänna kommunikationer. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje!Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och har goda kunskaper i allt förekommande arbete och arbetsuppgifter för en undersköterska på vårdcentral. Du ska ha mycket god vana av provtagning och meriterande om du tidigare har erfarenhet från arbete på laboratorium. I receptionen är du vårt ansikte utåt och du tycker det är roligt att ge våra patienter/besökare bästa tänkbara bemötande och service. För tjänsten krävs att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Om tjänsten
Du kommer att arbeta omväxlande på vår mottagning, i vårt laboratorium, i vår reception och vid behov i hemsjukvården. Du kommer även att assistera våra läkare vid olika typer av undersökningar och behandlingar samt utföra vanligt förekommande uppgifter för en undersköterska i primärvården.
Vem söker vi?
Du har erfarenhet av provtagning (venprov, snabbtester, urinprov m.m.), såromläggning, KAD-insättning, KAD-spolning samt blodtrycksmätning.
Som person har du ett gott bemötande och är serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull. Din samarbetsförmåga och positiva inställning bidrar till ett trivsamt arbetsklimat och en trygg vårdmiljö för våra patienter.
Mer om tjänsten
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, måndag-fredag.
6 månaders provanställning.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att söka redan idag!
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Verksamhetschef : Mitra Liaghat mitra.liaghat@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Mottagning
Här finns allt under samma tak. Vi har specialistläkare i allmänmedicin, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykolog. Mottagningen har drygt 8500 listade patienter. Vårt gemensamma mål är att med engagemang, empati och kompetens kunna erbjuda en god och nära vård till alla patienter och kunna vara en trevlig arbetsplats för alla fina medarbetare.
Ett personligt bemötande av personal som du känner igen är en av grunderna i vår verksamhet. Vår verksamhet är miljöcertifierad och revideras årligen utifrån miljö och kvalitetsaspekter.
Näsby Parks Husläkarmottagning är en del av Prima Vård.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Näsby Parks Husläkarmottagning Kontakt
Mitra Liaghat 0703287785 Jobbnummer
9485124