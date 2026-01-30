Undersköterska till Medicinmottagningen i Hässleholm
Region Skåne, Hässleholms sjukhus / Undersköterskejobb / Hässleholm Visa alla undersköterskejobb i Hässleholm
2026-01-30
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Hässleholms sjukhus i Hässleholm
, Kristianstad
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bli en del av en stimulerande och utvecklande arbetsplats som eftersträvar arbetsglädje, god gemenskap och värdesätter kompetensutveckling? Då har vi tjänsten för dig! Vi ser fram emot att välkomna dig som är intresserad av att arbeta hos oss på medicinmottagningen!
Hässleholms sjukhus har tre verksamhetsområden (VO), VO medicin, VO rehabilitering och VO ortopedi. VO medicin innefattar medicinmottagning, medicinavdelning, neurologi- och rehabiliteringsavdelning (NORAH) och akutvårdsavdelning (AVA). Vi har även ett nära samarbete med akutmottagningen, som tillhör Förvaltning Nära vård och Hälsa.
På medicinmottagningen är vi cirka 40 medarbetare. Vi som arbetar här är sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och administratörer samt biomedicinska analytiker. Vi har ett mycket nära samarbete med våra läkare för att skapa de bästa förutsättningarna till en god, nära och patientsäker vård för våra invånare. Medicinmottagningen inkluderar flera mottagningar och täcker sjukdomar inom hjärta, allergi, diabetes och neurologi.
Vi värderar personalens arbetsmiljö högt och arbetar för individuella lösningar för att kunna skapa en anställning som på bästa sätt passar både verksamheten och våra medarbetare. Vi ser det som en självklarhet att varje medarbetare är delaktig i våra arbetsprocesser och vi strävar efter att följa modellen Rätt använd kompetens (RAK) för att aktualisera och följa med i utvecklingen mot Framtidens mottagning. Kompetensutveckling är viktigt för oss och vi är öppna för att pröva nya arbetssätt för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Vi är ett härligt gäng med god gemenskap och nu söker vi en undersköterska på vikariat som vill vara med på resan och bidra till en god och säker vård för våra patienter.
Arbetsgruppen består av 7 undersköterskor. Vi är uppdelade i olika team men arbetar med att hjälpa varandra över gränserna så att vår vardag fungerar på bästa sätt för både patient och kollegor. Vår arbetstid är förlagd måndag till fredag och vi vet oftast i förväg vad som är planerat för kommande dag och vecka, vilket främjar en fungerande flextid. Vi strävar mot att anpassa arbetet och arbetsuppgifterna utifrån kompetens och vad varje medarbetare är bra på eller har intresse av.
I din roll som undersköterska har du ett omväxlande och stimulerande arbete där du arbetar nära kollegor med olika professioner på vår mottagning. Du kommer arbeta med varierande arbetsuppgifter så som provtagning, assistera läkare och sjuksköterskor på mottagningarna, utföra EKG och arbets-EKG inför besök. Utöver detta finns det även möjlighet att arbeta med personliga ansvarsområden.
Vi erbjuder dig:
• ett teambaserat arbetssätt där du är en viktig del av helheten
• en verksamhet i utveckling med patienten i centrum
• individuell kompetensutveckling
• flexibla arbetstider för att lösa både verksamheten och livspusslet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och dokumentation är goda språkkunskaper i svenska både tal och skrift ett krav. Du behärskar också grundläggande medicintekniska moment på undersköterskenivå. Har du dessutom erfarenhet av mottagningsarbete är det meriterande. För att lyckas hos oss behöver du vara trygg i din roll som undersköterska och trivas med ett varierande arbete.
Vi söker dig som är positiv, flexibel och öppen för att delta i utveckling av vår verksamhet. Vi tror att du som söker är en trygg, stabil samt ansvarstagande person som har god samarbetsförmåga och intresse för att ge våra patienter den bästa möjliga upplevelsen hos oss. Du har förmågan att arbeta självständigt och samtidigt fatta egna beslut. Vi värnar om en god arbetsmiljö och därför kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot att lära känna dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att tjänsten avser ett vikariat på 8 månader.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Kontakt
Felicia Bolin, Enhetschef 0451 -29 88 03 Jobbnummer
9714171