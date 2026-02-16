Undersköterska till Medicinavdelning 13/23, Sundsvall Sommar 2026
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2026-02-16
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Medicinavdelning 13/23 tillhör närsjukvårdsområde söder. På vårdavdelningen har vi nu 18 vårdplatser och vårdar personer med hematologiska sjukdomar, nefrologi, gastroenterologi, endokrinologi, reumatologi samt patienter med allmänmedicinska diagnoser. Här behandlas patienter bl.a. med cellgifts- och antikroppsbehandlingar, PD, antibiotika, blodprodukter och en rad andra läkemedel och omvårdnadsåtgärder. Många av våra patienter kräver täta kontroller och det läggs därför stor vikt på personalens uppmärksamhet för förändringar. Mycket fokus ligger bland annat på nutrition och mobilisering då det är en viktig del i både infektionsvård och cancerbehandlingar. Vi har både planerade inläggningar men tar även emot akuta patienter dygnet runt, både från hemmet och via akutmottagningen.
Hos oss får du en bred kunskap! Vi kan erbjuda dig varierande, utvecklande och intressanta arbetsuppgifter tack vare de olika specialiteterna som är representerade på avdelningen. Vi har ett multiprofessionellt teamarbete runt våra patienter och vi arbetar kontinuerligt med förbättringar, internutbildning och patientsäkerhet.
Nu söker vi en undersköterska till medicinavdelningen i Sundsvall över sommaren 2026! Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse till och med 2026-08-31.
Undersköterska till Medicinavdelning 13/23, Sundsvall Sommar 2026Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Omvårdnad
Provtagning
Såromläggning
Assistera vid undersökningar
Denna tjänst avser rotationstjänstgöring där du arbetar dag, kväll och helg. Enstaka nätter kan förekomma.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har fullgod undersköterskeutbildning
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har en vidareutbildning inom akutsjukvård
Har erfarenhet av arbete på sjukhus
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Malin Ågren +4660149771 Jobbnummer
9745453