Undersköterska Till Mava/hjärtavdelningen, Örnsköldsvik
2026-01-22
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
MAVA/hjärtavdelning i Örnsköldsvik tillhör Närsjukvård Norra. Avdelningen har en inriktning mot kardiologi samt medicinsk akutsjukvård. Vi arbetar i team om läkare, sjuksköterska och undersköterska i grupper om 5-6 patienter. Vi behandlar patienter med bland annat infektion, andfåddhet, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi.
När du börjar hos oss får du en inskolning på 2 veckor. Vi har ett utarbetat mentorskap på avdelningen för nya kollegor där du erbjuds personligt stöd och lärande från erfaren undersköterska. På avdelningen finns en handledningssjuksköterska som har som huvuduppgift att stötta och handleda personal dagligen i alla situationer som uppstår, från stort till smått. Interna utbildningar som du som nyanställd går är A-HLR, proact och praktiska moment på KTC som är relevanta för avdelningen. Vi erbjuder nyanställda undersköterskor att delta i utvecklingsåret för nya undersköterskor där du utbildas under året samt träffar andra nya kollegor. Schemaläggning utgår från individuella önskescheman med stor flexibilitet och med möjlighet till arbetstidsförkortning. Arbetstidernas är förlagd dag, kväll och helg. Möjlighet att jobba natt finns. Vi har individuell lönesättning. Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse till och med 2026-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.
Som undersköterska hos oss kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara:
Basal omvårdnad
Mobilisering
Kontroll av NEWS (vitala parametrar)
Venprovtagning
Blododling
KAD sättning
Såromläggning
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har arbetslivserfarenhet av medicinsk akutsjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:012". Omfattning
