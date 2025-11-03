Undersköterska Till Mava Hjärtavdelning, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2025-11-03
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
MAVA/hjärtavdelning i Örnsköldsvik tillhör Närsjukvård Norra. Avdelningen har en inriktning mot kardiologi samt medicinsk akutsjukvård. Vi arbetar i team om läkare, sjuksköterska och undersköterska i grupper om 5-6 patienter.
Vanliga tillstånd hos oss är:
Infektion
Andfåddhet
Hjärtinfarkt
Hjärtsvikt
Arytmi
Svimning
Vi söker nu en undersköterska till vårt team! När du börjar hos oss får du en två veckor lång introduktion. Som nyanställd deltar du även i interna utbildningar såsom A-HLR, ProAct och praktiska moment på KTC som är anpassade efter avdelningens behov. Vi har ett välfungerande mentorskap där du får stöd och vägledning av en erfaren undersköterska. Dessutom finns en handledningssjuksköterska på plats vars huvudsakliga uppgift är att dagligen stötta och handleda personalen i både stora och små frågor. Som nyanställd undersköterska erbjuds du även att delta i vårt utvecklingsår - ett utbildningsprogram där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper och utbyta erfarenheter med andra nya kollegor.
Vi erbjuder även individuella önskescheman med stor flexibilitet och med möjlighet till arbetstidsförkortning samt individuell lönesättning.
tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse till och med 2026-09-28.
Undersköterska till MAVA Hjärtavdelning, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga omvårdnadsuppgifter för undersköterska på en akutvårdsavdelning så som:
Basal omvårdnad
Mobilisering
Kontroll av NEWS (vitala parametrar)
Venprovtagning
Blododling
KAD sättning
Såromläggning
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har mins 5 års erfarenhet från undersköterskeyrket
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Stabil
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:326". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Gabriella Aalto +4666087962 Jobbnummer
9584558