Undersköterska Till Mava Hjärtavdelning, Örnsköldsvik Sommar 2026
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-02-17
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Mava Hjärtavdelning i Örnsköldsvik tillhör Närsjuksvårdsområde Norr. Avdelningens inriktning är kardiologi och medicinsk akutvård. Här arbetar vi i team om läkare, sjuksköterska och undersköterska med patienten i fokus. Vårt arbetssätt parvård innebär att teamet tillsammans arbetar nära varandra och patienten.
Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet. Patientsäkerhet, kompetensutveckling och arbetsmiljö är några av de frågor vi värdesätter högt.
Vi på MAVA söker nu 8 undersköterskor till oss för sommarvikariat 2026. Vi är en stor avdelning med många medicinska diagnoser, här kommer du lära dig något nytt varje dag! Bredden av vårt patientklientel ger dig en god erfarenhet av akutvård. På avdelningen har vi en handledningssjuksköterska som finns till för personalen och ger dig en extra trygg start på anställningen. Inskolningen på avdelningen varar under två veckor och du kommer också få gå interna utbildningar så som HLR och övning i praktiska moment.
Tillträde enligt överenskommelse.
Undersköterska till MAVA Hjärtavdelning, Örnsköldsvik Sommar 2026Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Omvårdnadsuppgifter och medicintekniska uppgifter för undersköterska på en akutvårdsavdelning:
Basal omvårdnad,
Kontroll av vitala parametrar
Venprovtagning
Blododling
Insättning och utsättning av KAD
Såromläggning
Dagliga rutiner
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska, alternativt dig som studerar till läkare eller sjuksköterska och har avklarat termin 4 (termin 3 för Umeå universitet)
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av medicinsk akutsjukvård
Har erfarenhet av akutsjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2025:105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Elin Andersson +4666089567 Jobbnummer
9748014