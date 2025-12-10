Undersköterska till Maria Regina Hospice, palliativ slutenvård
2025-12-10
Vill du göra skillnad i människors liv i en arbetsmiljö som kombinerar värme och professionalism?
När Familjeläkarna startade 2008 var visionen att ge patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision lever kvar hos oss på Maria Regina Hospice, där vi erbjuder specialiserad palliativ slutenvård med fokus på patienternas livskvalitet i en varm och hemlik miljö.
Om tjänsten: Som undersköterska med eller utan specialistutbildning och erfarenhet av palliativ vård arbetar du nära patienten och deras närstående med kvalificerad omvårdnad och palliativa insatser. Du är en viktig del av vårt multiprofessionella team och bidrar till att möta patientens och deras närståendes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med en unik kombination av avancerad vård och en hemlik miljö.
Ett engagerat och sammansvetsat team där vi värderar arbetsglädje och kunskapsutbyte.
Anpassad introduktion utifrån dina behov.
Möjligheter till utveckling inom palliativ vård och ett öppet klimat för förbättringsförslag.
Vem söker vi? Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska med specialistutbildning inom palliativ vård eller liknande område.
Har tidigare erfarenhet av att arbeta inom palliativ vård och kan bidra med dina specialistkunskaper till vårt team.
Har förmåga att arbeta självständigt och i team och som kan skapa trygghet för patienter och närstående i svåra livssituationer.
Är empatisk, lyhörd och ser det som en självklarhet att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Vi värdesätter din kompetens och erfarenhet, men lika viktigt är din vilja att göra skillnad och att se varje patient som en unik individ.
Anställningsform: Deltidstjänsten på 80% som inkluderar dag- och kvällspass samt tre helg av sex. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Ansök idag! Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information! Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen att bli en del av vårt team på Maria Regina Hospice! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), http://www.famlak.se Arbetsplats
Familjeläkarna Kontakt
Ann Svalberg ann.svalberg@famlak.se 0739036377 Jobbnummer
9638388