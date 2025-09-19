Undersköterska till Mag- och tarmavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Mag- och tarmavdelningen i Malmö har 18 slutenvårdsplatser och vårdar patienter med gastroenterologiska sjukdomar, det vill säga sjukdomar i magtarmkanalen samt i levern. Patienterna kommer från akutmottagningar och akutavdelningar eller som direktinläggning från hemmet. Ibland kommer de via vår mottagning. På avdelningen arbetar cirka 45 medarbetare.
Avdelningen utmärks av ett gott arbetsklimat med nära samarbete mellan alla kollegor i det tvärprofessionella teamet. Arbetet bedrivs genom ett personcentrerat förhållningssätt med patienten i fokus. Teamet består även av fyra specialistsjuksköterskor och en specialistundersköterska vars huvuduppdrag är att understödja att vi varje dag levererar god och evidensbaserad vård. Enhetschef Katja arbetar med ett närvarande ledarskap i en platt organisation med möten där förbättringar och utvecklingsmöjligheter alltid står på agendan.
Vår målsättning är att vården ska vara individuellt utformad och att den präglas av kontinuitet, meningsfullhet och delaktighet för våra patienter. I september 2025 flyttade vi in i det nya sjukhuset Malmö och har helt nya lokaler och tillgång till all ny teknik som det nya sjukhuset erbjuder. Vi hoppas att du vill vara med och bidra under denna omställning.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en ny, engagerad kollega!
Som undersköterska hos oss erbjuds du ett varierande arbete med hög trivsel. Du arbetar med patientomvårdnad och verksamhetsutveckling, vilket sker genom att du får möjlighet att arbeta med projekt genom att ingå i olika projektgrupper som driver arbetet framåt. I samråd med det tvärprofessionella teamet planerar, utför, utvecklar samt utvärderar du även omvårdnadsåtgärderna och patientens hälsotillstånd. Utförda åtgärder och hälsotillstånd dokumenteras i journalsystemet Melior.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har även kunskap och/eller erfarenhet inom akutsjukvård/sjukvård . Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. För oss är det meriterande om du har flerårig erfarenhet av arbetet som undersköterska samt arbete i Melior . Därtill är det meriterande om du har varit en del i utvecklingen av verksamheter samt patientsäkerhetsarbete.
När det kommer till dig som person ser vi att du är positiv med en stor ansvarskänsla och noggrannhet i din yrkesroll samt har ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta samt har ett intresse för både din egen och avdelningens utveckling inom arbetsområdet. Därtill har du patienten i fokus och arbetar alltid för verksamhetens bästa. För att trivas i denna tjänst bör du tycka om att arbeta i team, men du har även förmågan att självständigt ta beslut och prioritera mellan arbetsuppgifter. Det är en självklarhet för oss att du arbetar utifrån Region Skånes värderingar. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett.
Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Katja Forthmann Henningsson, Enhetschef katja.forthmannhenningsson@skane.se 040-33 83 93 Jobbnummer
9517601