Undersköterska till Lövgärdets vård- och omsorgsboende, korttidsenhet
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-09-08
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Du som undersköterska har en viktig samhällsroll. Vill du utvecklas i en framtidsbransch och göra det möjligt för korttidshyresgästerna på korttidsenhet, att leva ett värdigt och meningsfullt liv? Vi söker tre nya kollegor. Ansök nu!
Vi värdesätter ditt engagemang och din kompetens. Du är den som får vardagen att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos hyresgästen och tar vara på individens resurser. Du motiverar och stimulerar korttidshyresgästen utifrån dennes individuella förutsättningar.
I arbetsuppgifterna ingår allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, uppmuntran och stöd i sociala aktiviteter samt samverkan med anhöriga. Vissa arbetsuppgifter utför du på uppdrag av legitimerad personal. Du hjälper också korttidshyresgästen att formulera sina behov och önskemål.
Din arbetstid är schemalagd dag, kväll och helg.
Lövgärdets Vård- och omsorgsboende ligger i det fina skogsområdet vid Surtesjön. Här finns lägenheter för personer med demens eller för de i behov av somatisk vård- och omsorg. Vi har också en korttidsenhet. På korttiden får personer vård och omsorg under en begränsad tid. Syftet med vistelsen är att stödja dem att få tillbaka, behålla eller förbättra sin förmåga att klara sig i vardagen, vilket möjliggör att de kan bo kvar i sina hem.
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i en tillitsfull arbetsmiljö. Bli en del av vårt team och gör en viktig samhällsinsats samtidigt som du utvecklas och trivs på jobbet.
Ta chansen att göra skillnad i människors liv!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska, kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visaatt du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna.
• Har god vana att arbeta i olika IT-system för dokumentation
• Har goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift för att kunna kommunicera effektivt med andra.
Det är meriterande med
• Vidareutbildning inom vård och omsorg
• Erfarenhet från tidigare vård- och omsorgsarbete
I din roll träffar du många människor, vilket kräver att du kan arbeta tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål. Du ska vara respektfull, öppen i dina möten och du ska alltid ha hyresgästernas bästa i fokus. Arbetsdagen kan ibland bli annorlunda än planerat eftersom du arbetar med människor, därför behåller du lugnet, balanserar olika krav och omprioriterar dina arbetsuppgifter.
I stället för personligt brev kommer du att svara på frågor om din kompetens och erfarenhet kopplat till tjänsten. Detta för en mer inkluderande och rättvis rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Lövgärdets korttidsenhet
Charlotte Jern charlotte.jern@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-365 15 39 Jobbnummer
9497973