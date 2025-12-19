Undersköterska till Larmenheten i Majorna/Linné
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är det du som gör det möjligt att bo kvar hemma? Nu söker vi två undersköterskor till Larmenheten i Majorna-Linné.
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du gör skillnad för dom vi är till för. Som undersköterska i Larmenheten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv.
Larmenheten är en arbetsgrupp i hemtjänsten vars uppdrag är att åtgärda akuta larm som inkommer via Trygghetsjouren. I arbetsuppgifterna ingår även att sköta nyckelhantering och registrering för personer som ska få trygghetslarm. Under ett arbetspass kan mängden larm variera. Några av de vanligaste larmen är att någon ramlat eller behöver stöd vid förflyttning eller med hygien. Vi åtgärdar även larm där det kan handla om olika sjukdomstillstånd.
I ditt uppdrag ingår att motivera omsorgstagare du möter utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Det ingår att ta ansvar för att planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet hos den som har behov av stöd och hjälp.
Arbetsuppgifterna kan variera och är anpassade efter individens behov. Som medarbetare i Larmenheten arbetar man alltid två och två i en bil som kör över hela Majorna-Linné. Arbetstiden är dag, kväll och helg. Tjänsterna är en tillsvidareanställning och ett vikariat till och med juni 2026.
Om digPubliceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska och kan visa upp Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel
• Arbetslivserfarenhet inom hemtjänst
• B-körkort för manuell växellåda och god körvana
• Eftersom vi kommunicerar och dokumenterar på svenska behöver du ha god svenska i tal och skrift
Meriterande
• Vidareutbildning med inriktning mot demens eller äldrepsykiatri
Personliga egenskaper
Som undersköterska på Larmenheten visar du respekt för alla du träffar på jobbet. Du är trevlig och hjälpsam även i en stressig situation. Omsorgstagarens behov är utgångspunkt för ditt agerande. Din kommunikation är en viktig del av ditt arbete eftersom du informerar kollegor om viktiga händelser, du har samtal med omsorgstagarna samt att du behöver dokumentera. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap går fram.
Arbete på Larmenheten består till stor del av självständigt arbete och eget ansvar men du behöver även kunna samarbeta med dina kollegor. Arbetsuppgifterna varierar utifrån omsorgstagarens behov och därför är det viktigt att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Nina Källström nina.kallstrom@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3658478 Jobbnummer
9654371