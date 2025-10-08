Undersköterska till Laponia Hälsocentral, Gällivare

Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Gällivare
2025-10-08


På Laponia Hälsocentral arbetar vi i team och på arbetsplatsen finns kompetenta och erfarna kollegor, vi arbetar tillsammans för det bästa för patienten.
Vi sökerV i söker dig som är utbildad undersköterska och som har goda kunskaper i svenska motsvarande svenska nivå C1. Det är meriterande om du har kunskaper i andra språk och att du har tidigare erfarenhet från journalsystem Cosmic. Det är även bra om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Som person är du stabil och tar ansvar för ditt arbete, samtidigt som du är serviceinriktad och har ett tillmötesgående bemötande. Du är och ser möjligheter i förändringar samt arbetar strukturerat genom att planera och prioritera effektivt.

Det här får du arbeta med
Mottagningsarbete på sköterskemottagning ex såromläggning, öronspolningar, koppla på/av 24 h BT, patientnära arbete. Visst arbete även vid provtagning, suturer och liknande

Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/

Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidare anställning, heltid med arbetstider vardagar 08.00 - 17.00. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Norrbotten (org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/

Arbetsplats
Region Norrbotten

Kontakt
Enhetschef
Josefine Nordlund
josefine.nordlund@norrbotten.se
072-532 12 83

Jobbnummer
9545848

