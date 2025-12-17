Undersköterska till korttidsenheten Junegårdens äldreboende
2025-12-17
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du en erfaren och engagerad undersköterska med erfarenhet från korttid som trivs i mötet med människor och motiveras av att stötta, uppmuntra och förenkla vardagen för dem vi är till för? Då har du ett jobb att söka hos oss på Junegårdens äldreboende!
Ditt nya jobb
Som undersköterska arbetar du med att ge personlig vård- och stöd samt social stimulans till våra hyresgäster med utgångspunkt från nationella värdegrunden.
Du är exempelvis behjälplig vid måltider, personlig hygien samt vardagliga sysslor som städ och tvätt. I dina arbetsuppgifter ingår även läkemedelshantering, ombudsuppdrag och social dokumentation i våra verksamhetssystem. Central del i ditt arbete är kontaktmannaskap där du för vissa hyresgäster har yttersta ansvar för genomförandeplaner och välbefinnande samt kontakt med anhöriga.
På vår korttidsenhet kommer placeringarna från sjukhus och geriatriken. Som undersköterska ska du ge god omvårdnad och social omsorg enligt beslut från biståndshandläggare och du hjälper och stödjer patienten så att dennes funktioner bevaras. Det är viktigt att du har ett rehabiliterande arbetssätt.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och gärna med längre erfarenhet från vård- och omsorgsarbete.
Du har ett varmt och empatiskt förhållningssätt och ser varje medborgares styrkor och möjligheter. Du är trygg, positiv och flexibel - det är av största vikt att du trivs med att samarbeta i ett team med olika professioner där alla bidrar till ett gott arbetsklimat! Du har ett medborgarfokus som genomsyrar allt i ditt arbete och ett respektfullt bemötande mot både medborgare och kollegor. Du är nyfiken på att lära nytt och du vill ge våra korttidsgäster det bästa - varje dag!
Eftersom arbetet innebär både dokumentation och kommunikation med olika professioner behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Du är van vid att arbeta digitalt, både mobilt och vid dator, och du tar ansvar för att hålla dig uppdaterad och delaktig i verksamheten.
Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Självklart får du som anställd olika förmåner, läs mer https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Junegårdens äldreboende ligger på Gräshagen i Jönköping och består tillsammans med kortidsenheten av 66 lägenheter. Vi har en trevlig trädgård och runt boendet finns fina promenadvägar med härlig natur. Vi som här arbetar består av en grupp på 75 engagerade och positiva medarbetare.
Bra att veta
Inom Jönköpings kommun erbjuder vi respektive lön för underskötersketjänster, oavsett vilket äldreboende du arbetar på. Det innebär att lönen inte påverkas av val av arbetsplats. Alla våra äldreboenden har likvärdiga arbetstider och vi följer gällande lagstiftning, inklusive regler om dygnsvila och helgtjänstgöring.
Rekryteringen avser 1 tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg och du arbetar varannan helg. Jönköping arbetar med heltid som norm och erbjuder alltid 100 % tjänstgöring. Resurspass där det kan innebära tjänstgöring på verksamhetens samtliga enheter förekommer.
I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV samt bifogat examensbevis och tjänstgöringsbetyg/intyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se informationsrutan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Wafaa Hanna 036-107517 Jobbnummer
9648667