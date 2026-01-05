Undersköterska till Korttidsenheten Billingshäll i Kävlinge kommun
2026-01-05
Undersköterska till korttidsenheten - välkommen till vårt team!
Vill du göra skillnad varje dag? Vi söker en undersköterska som vill bli en del av vårt engagerade team på korttidsenheten!
Vad innebär jobbet?
Som undersköterska hos oss arbetar du nära människor och bidrar till att ge god vård och omsorg utifrån varje individs behov.
Du ger praktiskt och känslomässigt stöd i vardagen, skapar trivsel kring måltider och deltar i sociala aktiviteter. På delegation från legitimerad personal kan du även utföra vissa medicinska och rehabiliterande insatser.
Vi samarbetar mellan våra enheter vilket innebär att du ibland kan arbeta på andra verksamheter. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällspass, både vardagar och helger.
Vem är du?
- Du är utbildad undersköterska och har gått vård- och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Bifoga dina betyg i ansökan liksom yrkesintyget.
- Du har erfarenhet av att arbeta med äldre och personer med demens (meriterande).
- Du har ett varmt bemötande, är lyhörd och sätter individens behov i centrum.
- Du är ansvarstagande, samarbetsvillig och tycker om att bidra med idéer och förbättringar.
- Du har god datorvana och gärna erfarenhet av Lifecare-Procapita eller liknande system.
B-körkort är ett starkt plus, liksom erfarenhet från korttidsenhet, särskilt boende eller hemtjänst. Har du arbetat med ett rehabiliterande förhållningssätt? Då är det särskilt meriterande!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623.
Tänk på att kuvertet ska vara oöppnat om du får det brevledes. Har du fått det digitalt, visar du bara upp det.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankID.
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/249". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058) Arbetsplats
Sektor Omsorg, Hemtjänst, Korttid Växelvård Hemtagning Kontakt
Alexander Alm 073-3020859 Jobbnummer
