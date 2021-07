Undersköterska till klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Krist - Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad - Undersköterskejobb i Kristianstad

Gör skillnad. Varje dag.Är undersökningskvalité och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter en arbetsplats där ditt bidrag är betydande för såväl patienter som kollegor? Då ska du inte tveka att söka dig till oss på klinisk fysiologi och nuklearmedicin! Vi breddar nu vår verksamhet och söker dig som vill växa tillsammans med oss.Här utför vi många olika fysiologiska undersökningar såsom ultraljud av hjärta och kärl, arbets- och vilo-EKG samt långtidsregistrering av EKG. Vi utför även lungfunktionsundersökningar och tryckmätningar av olika slag. Vidare gör vi en del specialundersökningar såsom TILT och NIE. På vår nuklearmedicinska avdelning gör vi bland annat myocard- och skelettscintigrafier, lungscintigrafier samt thyroideascintigrafier. Bredden på vår verksamhet skapar möjligheter för ett varierat och spännande arbete med goda utvecklingsmöjligheter.Vi som jobbar här är utbildade medicinska sekreterare, biomedicinska analytiker, undersköterskor och läkare. Vi har en bra gemenskap, där vi kontinuerligt jobbar tillsammans för att skapa och bibehålla ett öppet och bra arbetsklimat. Våra öppettider är måndag till fredag, kontorstid.Är du nyfiken på att höra mer? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!2021-07-06Som undersköterska hos oss är du delaktig i det dagliga patientnära arbetet, såsom att kalla in patienter och finnas tillgänglig under deras besök här. Du förbereder undersökningsrummet mellan patienter och är med i att säkerställa att patienten får en bra upplevelse hos oss. Utöver detta ingår det också att ta vilo-EKG på vår drop-in mottagning och samtidigt serva avdelningar vid akuta EKG, samt en del administrativa arbetsuppgifter såsom till exempel att beställa tvätt och förrådsmaterial. För att underlätta i vardagen och för att hålla lokalerna och allt som rör dem i funktionellt skick har du som undersköterska även ett övergripande ansvar i vissa frågor som rör våra lokaler, såsom personalrum och skölj.Hos oss får du möjlighet att vara en betydande del i att våra patienter får ett bra bemötande med högkvalitativ diagnostik.För att vara aktuell för tjänsten är du utbildad undersköterska med akutsjukvårds-/sjukvårdsinriktning. Goda språkkunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, är ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ta EKG.Vi söker dig som är tillmötesgående och serviceinriktad i ditt bemötande, mot såväl patienter som kollegor. Att sätta patienten i fokus är naturligt för dig. Du är flexibel och anpassar dig när förutsättningar i arbetsuppgifter förändras. Då rollen innebär att du kommer att arbeta både självständigt och i team är det viktigt att du har god förmåga till detta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig!Intervjuer planeras att hållas 28-30/7.ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Förvaltning Skånes sjukhus nordost är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och omfattar Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och Hässleholms sjukhus. Våra 2 600 medarbetare driver och utvecklar hälso-och sjukvården i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. CSK är ett akutsjukhus med verksamhet dygnet runt och vi erbjuder specialiserad vård inom många olika specialiteter. På Hässleholms sjukhus bedriver vi ortopedi, närsjukvård med rehabilitering. Välkommen!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-20