Undersköterska till kirurgkliniken på avdelning 101
Region Värmland / Undersköterskejobb / Karlstad Visa alla undersköterskejobb i Karlstad
2026-01-27
Din arbetsplats
På kirurgkliniken tar vi hand om patienter med kirurgiska sjukdomar, både akuta och kroniska.
I vårt uppdrag ingår ansvar för urologi, kärlkirurgi, gastrokirurgi, och trauma.
På avdelning 101 är inriktningen övre gastro- och kolorektalkirurgi.
Vår personal består bland annat av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor och du hittar oss på Centralsjukhuset i Karlstad. Vi genomför både planerade och akuta operationer dygnet- och året runt. Vi tar emot många studenter och är stolta över utvärderingarna som visar att vi är en bra klinik att praktisera på.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där arbetssättet präglas av god stämning, utrymme för egna initiativ, humor och ett utpräglat utbildningsintresse. Vi lägger stor vikt för intresse och engagemang att arbeta utifrån patientnärmarevård.
På avdelningarna bedrivs omvårdnaden utifrån arbetsmodellen patientnärmarevård, vilket innebär att man arbetar i team tillsammans med sjuksköterska.
I dina arbetsuppgifter ingår det att tillsammans med sjuksköterska ansvara för utförandet av omvårdnad, sårvård, nutrition, mobilisering efter operation och vissa medicintekniska arbetsmoment såsom provtagning och kontroll av vitala parametrar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och ser gärna att du har några års erfarenhet inom yrket. Det är meriterande med kompetens inom kirurgisk vård.
Du har ett professionellt och stabilt arbetssätt, en god samarbetsförmåga och lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är serviceinriktad, har ett gott bemötande samt en vilja och förmåga att hjälpa andra. Din empatiska förmåga gör att du bemöter människor med förståelse och respekt. Det är viktigt för oss att hitta rätt person för uppdraget och därmed lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Kirurgkliniken, Centralsjukhuset Karlstad Kontakt
Anna Westman, avdelningschef 101 010-8315382 Jobbnummer
9708165