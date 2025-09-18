Undersköterska till Kardiologen/HIA, Sundsvall
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2025-09-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
På Kardiologen/HIA arbetar du i team tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och fysio- och arbetsterapeuter. Avdelningens inriktning är hjärtsjukdomar som exempelvis kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier, postoperativ vård samt övriga patienter som är i behov av hjärtövervakning. Kardiologen/HIA har ett stort flöde av patienter och medelvårdtiden är relativt kort (men varierande då de olika förekommande diagnoserna kräver olika lång vårdtid). Den ena dagen är inte den andra lik!
Vi söker nu två undersköterskor till vårt team! Tjänsten avser ett vikariat på heltid från 2025-11-01 till och med 2026-08-30.
Undersköterska till Kardiologen/HIA, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska på Kardiologavdelningen innebär kvalificerad vård av akut sjuka patienter. Arbetet på avdelningen innebär allmän såväl som specifik kardiologisk omvårdnad Detta innefattar exempelvis:
Provtagning
EKG
Dokumentation
Ta och värdera vitalparametrar
Kardiologen/HIA kan erbjuda en stimulerande och utvecklande arbetsplats med ett bra teamarbete med utgångspunkt i patienten. När du börjar hos oss erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion.
Du kommer att arbeta 2 av 5 helger, samt skiftarbete där nätter kan förekomma.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en godkänd och fullständig undersköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård
Har adekvata kunskaper i provtagning (framförallt venprovtagning) och vitalparametrar
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete som undersköterska inom akutsjukvård och/eller kardiologi
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2025:121". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Toresson, Evelina +4660677655 Jobbnummer
9515801