Undersköterska till Kardiologen/HIA, Hjärtcentrum Umeå
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-06-17
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du ha ett spännande, intressant och utvecklande arbete? Nu söker vi en undersköterska till Kardiologen på Hjärtcentrum.
Hjärtcentrum i Umeå har som mål att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter.
I Hjärtcentrum ingår Hjärt-kärlmottagningen, Thoraxkirurgi, Kardiologen, PCI-lab, Arytmienheten samt klinisk fysiologi och centrum för kardiovaskulär genetik. Vi utreder, behandlar och opererar patienter från hela norra regionen med sjukdomar i hjärta, lungor och kranskärl. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Vi är ca 400 medarbetare på Hjärtcentrum.
På Kardiologen är vi ca 20 undersköterskor och 30 sjuksköterskor. Kardiologen består av Vårdavdelningen (12 vårdplatser), Hjärtintensivvårdsavdelningen HIA (5 vårdplatser) och Utredningsavdelningen som är en veckovårdsavdelning med 6 dygnsvårdplatser plus dagvård.
På våra tre avdelningar är det en blandning av planerad verksamhet, intensivvård och jourfall från akutmottagning.
Hos oss möts du av en välfungerande avdelning med mycket arbetsglädje, kunskap och ett öppet klimat. Medarbetarna trivs både med sina arbetsuppgifter och med varandra – och vi är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika yrkeskategorier. På vår avdelning välkomnar vi nya idéer, har en positiv anda och ställer upp för varandra.
Du erbjuds en inskolning som är anpassad för dig samt för vår verksamhet. Vi är mån om att du får en god introduktion och goda förutsättningar för att trivas och göra ett bra jobb. Vi erbjuder ett varierande och utvecklade arbete där din kompetens nyttjas för verksamheten och patientens bästa. Om du väljer att arbeta hos oss finns det flera olika vägar för din personliga utveckling i yrket.
Vi trivs och har roligt tillsammans och vi vill gärna ha DIG som vår nya kollega!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Patienterna på kardiologens vårdavdelning kommer främst till oss via akutmottagningen, men kan också komma från en annan mottagning, avdelning eller från HIA när patienten stabiliserats. Dina arbetsuppgifter som undersköterska på kardiologen bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo.
Efter att du har lärt dig arbetet på vårdavdelningen får du möjlighet att vidareutvecklas på Kardiologutredningen och HIA.
Här är vi flexibla och jobbar självständigt med kvalificerad hjärtsjukvård, där den ena dagen inte är den andra lik. Som undersköterska hos oss arbetar du nära patienten med fokus på god omvårdnad och kvalificerad hjärtsjukvård i teamarbete tillsammans med sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och kurator.
Eftersom NUS är ett utbildningssjukhus ingår även handledningen av elever.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Vi värdesätter tidigare erfarenhet och kunskap inom sjukhusvård, men det är inget krav. För att trivas hos oss ser vi att du är flexibel, samarbetsvillig och positiv. Du trivs med att arbeta i team och tar även eget ansvar och strukturerar din arbetsdag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enlig överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå Kontakt
Biträdande avdelningschef
Karin Hoffman karin.hoffman@regionvasterbotten.se 076-116 38 03 Jobbnummer
9968918