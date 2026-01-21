Undersköterska till IVA/HIA, Gällivare sjukhus
2026-01-21
Verksamhetsområde anestesi/operation/intensivvård tillhör Division Opererande och diagnostik och består av två enheter i länet, Sunderby sjukhus och Gällivare sjukhus. IVA i Gällivare består av både intensivvård och hjärtintensivvård samt post-op. Våra fyra hörnstenar är kommunikation, respekt, kvalitet och bemötande.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska med goda kunskaper i svenska spårket. Utbildning inom akutsjukvård är meriterande liksom erfarenhet av IVA akutsjukvård eller erfarehet från annan vårdavdelning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är stabil, självgående, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta med
Hos oss på IVA/HIA/postop är arbetet omväxlande och lärorikt, där både omvårdnad och medicinsk teknik ingår. Inom intensivvården arbetar vi med akut omhändertagande av patient med allvarlig sjukdom eller skada. Här tar vi hand om nyopererade patienter, traumapatienter och patienter med sviktande vitala funktioner. Du har ett nära samarbete med övriga professioner som tillsammans utgör ett team med patienten och dess anhöriga i fokus.
Det här erbjuder vi dig
• Skräddarsydd introduktion anpassad till dina tidigare erfarenheter
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTillsvidareanställning, heltid med arbetstid dag, kväll och helg. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Kristina Nilsson Marttala kristina.nilsson-marttala@norrbotten.se 0970-196 95 Jobbnummer
9696531