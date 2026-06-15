Undersköterska till internmedicinsk akutavdelning - dags att hitta rätt!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-06-15
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 236 på Mölndals sjukhus är en akutinriktad internmedicinsk vårdavdelning. Vi vårdar patienter från akutmottagningen med många varierande diagnoser, exempelvis infektioner, intoxikationer, yrsel, hjärtsvikt, pneumoni och lungemboli. På avdelningen har vi telemetriövervakning.
Patienterna är oftast äldre, vilket innebär en mer komplex sjukdomsbild där många olika diagnoser behandlas samtidigt. Variationen gör att du som undersköterska får en bred kunskapsbas där du kommer utvecklas i omvårdnadsarbetet.
Vi värdesätter alla medarbetares kompetenser och styrkor och vi uppmuntrar alla till delaktighet i avdelningens utvecklingsarbete. För oss är det viktigt att du som medarbetare ska känna att du är viktig och får växa i din yrkesroll.
Vi arbetar med att vara en lärorik arbetsplats för både personal och studenter till exempel genom internutbildningar inom olika områden. Föreläsningar sker kontinuerligt i verksamheten på arbetstid.
Om jobbet
Som undersköterska har du ett omväxlande arbete med fokus på patientnära vård. Att arbeta som undersköterska innebär att du är en viktig del i det team som arbetar för att alla patienter ska få en god och säker vård.
Du arbetar i ett team tillsammans med sjuksköterska och andra yrkeskategorier där du ansvarar för omvårdnaden och kontroller av patienterna. I samråd med sjuksköterskan i ditt team utför du också provtagningar, omläggningar med mera.
Vi tillämpar individuellt schema, vilket innebär att du önskar ditt schema själv utefter vissa förhållningsregler både utifrån arbetsmiljöverkets regler och hälsosam schemaläggning.
Om dig
Du är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet från sjukhus.
Du kommer jobba nära patienterna vilket innebär att du:
Har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor
Har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående
Alltid arbetar utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt
Är trygg och stabil i dig själv och kan anpassa dig efter situationen och prioritera
Trivs med att arbeta på ett flexibelt och noggrant sätt
Är van att ta egna initiativ och kan organisera ditt arbete självständigt
Tycker om att samarbeta med olika yrkeskategorier
Ser möjligheter och hittar lösningar på problem som uppstår
Vill vara med och utveckla verksamheten
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
För VGR-anställda gäller följande: Endast tillsvidareanställning utan avbrott sedan den 1 juli 2023 ger rätt att behålla titeln undersköterska, mot uppvisande av tjänstgörings-/arbetsgivarintyg.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-15Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Länsmansgatan 12 (visa karta
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431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicin, geriatrik och akutsjukvård Mölndal, Avdelning 236 Kontakt
Kommunal, Anne Ström anne.strom@vgregion.se 0735-980153 Jobbnummer
9962693