Undersköterska till Intensivvårdsavdelningen, Sundsvall
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2026-07-14
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Intensivvårdsavdelningen i Sundsvall vårdar Regionens sjukaste patienter. På avdelningen arbetar läkare, specialistsjuksköterskor, specialistundersköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter i nära samarbete. Intensivvårdsavdelningen (IVA) ansvarar även för Uppvakningsavdelningen (UVA) och Intermediärvårdsavdelningen (IMA). Som undersköterska hos oss arbetar du med en stor variation av arbetsuppgifter inom intensiv-, intermediär- och uppvakningsvård. Hos oss arbetar vi i team och våra patienter kommer från sjukhusets olika specialiteter, vilket både är en utmaning och en möjlighet till utveckling. Vill du ha ett omväxlande, utvecklande och roligt arbete på en avdelning med engagerad och positiv personal, då är du välkommen till oss på IVA. Samtliga arbetar treskift med önskeschema. Vi erbjuder en gedigen inskolning, ett utmanande och varierat arbete samt goda utvecklingsmöjligheter för den intresserade.
Vi söker nu tre undersköterskor till intensivvårdsavdelningen i Sundsvall. Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde 2026-09-15 eller enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterSedvanliga undersköterskeuppgifter i en högteknologisk miljö. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av patientnära omvårdnad.
Arbetet runt patienten bedrivs i team där du som undersköterska också hanterar medicinteknisk utrustning, assisterar vid olika åtgärder och dokumenterar.
Arbetet utförs omväxlande mellan IVA, IMA och UVA.
KvalifikationerVi söker dig somÄr utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar erfarenhet av arbete på sjukhus
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:250". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Maria Boson maria.boson@rvn.se +46761299794 Jobbnummer
10002229