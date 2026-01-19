Undersköterska till Intensivvårdsavdelningen, Sunderby Sjukhus
2026-01-19
På intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Sunderby sjukhus arbetar engagerade och kompetenta medarbetare i ett nära teamarbete där patienten alltid står i centrum. Tillsammans bedriver vi högspecialiserad och livsviktig vård i en miljö som präglas av kvalitet, respekt och god kommunikation.
Vi sökerNu söker vi dig som är undersköterska och som genomfört kurs i Akutsjukvård 200 poäng alternativt kurserna Hälso- och sjukvård 1 och 2 enligt ny kursplan eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, förmåga att arbeta personcentrerat med patientens behov i fokus samt tidigare erfarenhet av arbete inom slutenvård och erfarenhet av att hantera akuta och stressfyllda situationer. Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning eller påbörjad utbildning mot specialistundersköterska inom An/Op/IVA. Det är även en fördel om du har erfarenhet från intensivvård, akutsjukvård eller annan högspecialiserad vårdmiljö samt erfarenhet av teamarbete i dygnet-runt-verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du ska ha viljan av att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö på intensivvårdsavdelning. Du har ett professionellt förhållningssätt, är trygg i din yrkesroll och trivs i ett arbete som stundtals är intensivt och föränderligt. Du ser samarbete, service och flexibilitet som självklara delar i ditt arbete och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö.
Det här får du arbeta medSom undersköterska på intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Sunderby sjukhus är du en viktig del av teamet runt den svårt sjuka patienten. Du arbetar nära intensivvårdssjuksköterskor och läkare i vården av nyopererade patienter, traumapatienter samt patienter med sviktande vitala funktioner.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att medverka i omvårdnaden av intensivvårdspatienter, övervaka patientens tillstånd, utföra kontroller och observationer samt assistera vid undersökningar och behandlingar. Du ansvarar för omvårdnadsnära uppgifter, bidrar till en trygg och säker vårdmiljö och är delaktig i att upprätthålla god hygien och patientsäkerhet.
I rollen ingår även att arbeta personcentrerat med fokus på patientens och de närståendes behov, delta i teamarbete kring patienten samt bidra till utveckling av verksamheten genom ett aktivt engagemang i förbättrings- och kvalitetsarbete. Arbetet är omväxlande, lärorikt och ställer krav på både ansvarstagande och god samarbetsförmåga.
Det här erbjuder vi dig- Ett stimulerande och utvecklande arbete på en högspecialiserad intensivvårdsavdelning vid Sunderby sjukhus
• Strukturerad introduktion med mentorskap, där du får stöd av en erfaren undersköterska som vägleder dig i din roll och i verksamheten
• Kontinuerlig kompetensutveckling genom internutbildningar, handledning och lärande i det dagliga arbetet
• Möjlighet att vidareutbilda dig till specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivvård (An/Op/IVA)
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu en tillsvidaretjänst på heltid där arbetstiden är förlagd dag, kväll, natt och helgtjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse, men under våren 2026. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Denna verksamhet omfattas av: Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten
Enhetschef
Lisa Persson lisa.persson@norrbotten.se 076-109 62 01
9691676