Undersköterska till Intensivvårdsavdelningen, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-01-12
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
På Intensivvårdsavdelningen vårdar vi patienter med svikt av vitala funktioner. Vi är omkring 35 medarbetare på vår avdelning. Vi arbetar i team runt den svårt sjuka patienten, där alla har en viktig uppgift att fylla. Det sker en ständig utveckling inom intensivvården och den avancerade medicinska teknik är en stimulerande faktor i vårt dagliga arbete.
Vi söker nu undersköterska till intensivvårdsavdelningen i Örnsköldsvik. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Undersköterska till Intensivvårdsavdelningen, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga undersköterskeuppgifter inom akutsjukvård. Undersköterskan ansvarar tillsammans med de andra i teamet för att ge den svårt sjuka patienten en god vård. Några delmoment i vården är:
Övervakning
Provtagning och katetersättning
Iordningställande av apparater
Observationer av patientens tillstånd
För att arbeta på intensivvårdsavdelning krävs en grundlig inskolning vilket kommer att erbjudas utifrån ett strukturerat tillvägagångssätt.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har möjlighet att arbeta oregelbundna arbetstider dag/kväll/natt
Det är meriterande om du
Har utbildning mot intensivvård eller akutsjukvård
Har erfarenhet av arbete på sjukhus
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Chef Enhetschef C
Martin Signal-Bergius 076 544 12 18 Jobbnummer
9677461