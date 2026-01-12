Undersköterska till Intensivvårdsavdelningen, Örnsköldsvik

Region Västernorrland
2026-01-12


Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.

På Intensivvårdsavdelningen vårdar vi patienter med svikt av vitala funktioner. Vi är omkring 35 medarbetare på vår avdelning. Vi arbetar i team runt den svårt sjuka patienten, där alla har en viktig uppgift att fylla. Det sker en ständig utveckling inom intensivvården och den avancerade medicinska teknik är en stimulerande faktor i vårt dagliga arbete.
Vi söker nu undersköterska till intensivvårdsavdelningen i Örnsköldsvik. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Undersköterska till Intensivvårdsavdelningen, Örnsköldsvik

Publiceringsdatum
2026-01-12

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga undersköterskeuppgifter inom akutsjukvård. Undersköterskan ansvarar tillsammans med de andra i teamet för att ge den svårt sjuka patienten en god vård. Några delmoment i vården är:
Övervakning
Provtagning och katetersättning
Iordningställande av apparater
Observationer av patientens tillstånd

För att arbeta på intensivvårdsavdelning krävs en grundlig inskolning vilket kommer att erbjudas utifrån ett strukturerat tillvägagångssätt.

Övrig information

Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har möjlighet att arbeta oregelbundna arbetstider dag/kväll/natt

Det är meriterande om du
Har utbildning mot intensivvård eller akutsjukvård
Har erfarenhet av arbete på sjukhus

För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Serviceinriktad

Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:403".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Västernorrland (org.nr 232100-0206)

Arbetsplats
Region Västernorrland

Kontakt
Chef Enhetschef C
Martin Signal-Bergius
076 544 12 18

Jobbnummer
9677461

