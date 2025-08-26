Undersköterska till Intensivvårdsavdelningen (IVA) - Lindesbergs lasarett
2025-08-26
Lindesbergs lasarett söker nu engagerade och drivna undersköterskor till vårt fantastiska team på Intensivvårdsavdelningen (IVA). Vill du vara en del av en verksamhet där du får möjlighet att arbeta med avancerad vård och vara med och göra skillnad i patienternas liv? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Intensivvårdsavdelningen på Lindesbergs lasarett är en mindre enhet där vi vårdar svårt sjuka patienter. Här arbetar vi med noggrann övervakning, avancerad behandling och specifik omvårdnad för patienter i behov av intensivvård eller som genomgått stora eller komplicerade operationer. Under helgerna fungerar vi även som uppvakningsenhet efter akuta operationer.
Vi är ett engagerat och kompetent team som fokuserar på god kommunikation, teamarbete och hög kvalitet i vård och omvårdnad. Teamet runt patienten består av läkare, intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, dietister och fysioterapeuter.
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är ett stort verksamhetsområde med cirka 400 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning. Vid Karlskoga lasarett finns en anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och en postoperativ enhet.
Lindesbergs lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Här hittar du det lilla sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. Lasarettet har cirka 600 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Undersköterska till Intensivvårdsavdelningen (IVA) - Lindesbergs lasarettDina arbetsuppgifter
Som undersköterska på IVA kommer du att vara en viktig del i vården och omvårdnaden av svårt sjuka patienter. Ditt arbete innebär bland annat:
• Vård och omvårdnad av patienter på intensivvårdsavdelningen
• Övervakning av patienter med avancerad medicinsk apparatur
• Samarbete med övriga teammedlemmar för att säkerställa bästa möjliga vård och behandling
• Dokumentation och rapportering enligt gällande riktlinjer och rutiner
• Vara en trygg och stödjande resurs för både patienter och deras närstående
Vi erbjuder:
• En spännande och utvecklande arbetsplats med stora möjligheter till kompetensutveckling
• Ett omväxlande och utmanande arbete där du får vara med och göra skillnad för våra patienter
• Ett nära och stödjande arbetsklimat med kompetenta kollegor
Övrig information
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Vi ser gärna att du har Omvårdnadsutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård. Kurserna Akutsjukvård 200 p (tidigare sjukvård 200 p) och Medicin2 100 p (tidigare Medicinsk grundkurs 100 p och Omvårdnad 150 p) är önskvärt. Alternativt motsvarande äldre utbildning eller omvårdnadsprogrammet med examen efter 2022.
Förmåga att hantera och övervaka avancerad teknisk apparatur
Erfarenhet av akutsjukvård, intensivvård eller pre- och postoperativ vård är meriterande
Ett stort engagemang för vård och omvårdnad samt en vilja att bidra till en god arbetsmiljö och hög kvalitet i vården
God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga i ett tvärprofessionellt team
Vi väger även in relevant arbetslivserfarenhet i bedömningen av dina kvalifikationer. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning bifogas i din ansökan.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vi kommer att intervjua löpande, så vänta inte. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
