Undersköterska till intensivvårdsavdelningen i Karlskrona
Intensivvårdsavdelningen (IVA) ingår i Anestesikliniken som är en gemensam klinik för operations- intensivvårds- och sterilteknisk verksamhet i Karlskrona och Karlshamn.
Kliniken har cirka 270 medarbetare varav ett 80-tal arbetar på intensivvårdsavdelningen.
Intensivvårdsavdelningen i Karlskrona bedriver kvalificerad intensivvård dygnet-runt samt postoperativ övervakning för centraloperations-avdelningen i Karlskrona. Målsättningen för Intensivvårdsavdelningen är att vara en professionell verksamhet med hög medicinsk kompetens som erbjuder högkvalitativ intensivvård, god patientsäkerhet och service dygnet runt.
Vi har ett stort engagemang för våra patienter och har ett positivt förhållningssätt. Vi erbjuder dig ett stimulerande och lärorikt arbete där ingen dag är den andra lik, utifrån vår värdegrund; engagemang, kvalitet och samarbete.
Du kommer att erbjudas etiska samtal/ reflektioner ledda av personer vana vid samtalsstöd. Det finns möjlighet till fördjupning inom olika ansvarsområden och kompetensutveckling. Vi har önskeschema, med blandad dag-, kväll- och nattjänstgöring. Hos oss får du individuell introduktion med erfarna kollegor som stöd.
Som medarbetare inom Region Blekinge erbjuds du friskvårdsbidrag och möjlighet att nyttja träningslokaler och att delta i anordnade friskvårdsaktiviteter.
Om jobbet
Arbetsuppgifterna är varierande med olika typer av patienter i alla åldrar med svikt i ett eller flera organsystem. Vi arbetar aktivt för att upprätthålla en god kvalitet och patientsäkerhet och vi satsar på utvecklings- och förbättringsarbete. Undersköterskan jobbar i team med IVA-sjuksköterska och anestesiläkare. Vi har återkommande, strukturerade medicinska simuleringsövningar med utbildade instruktörer.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Meriterande är om du har yrkeserfarenhet av arbete inom akutsjukvård, intensivvård eller motsvarande. Du vill precis som vi bidra till att skapa en god och säker vård. Vi värdesätter att du är ansvarsfull, engagerad och att du har en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
