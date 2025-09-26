Undersköterska till Hultgårdsvägen, Misterhult
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2025-09-26
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen i Oskarshamn
, Kalmar
eller i hela Sverige
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Äldreomsorgen (ÄO) är ett av fyra områden inom Socialförvaltningen. Det är vår största verksamhet med ca 700 anställda och omfattar boende, hemtjänst, aktivering samt biståndshandläggning. Äldreomsorgen samverkar i olika frågor med diverse områden, förvaltningar, landsting och myndigheter. Hos oss är värdegrunden viktig - den präglar allt vi gör och fungerar som vår ledstjärna.
Vi söker en undersköterska som vill arbeta hos oss och vara en del av vårt team. Hultgårdsvägen 7 är både ett demens- och somatiskt boende med sex lägenheter och har vacker natur runt sig. Du kommer att ingå i ett arbetslag med en enhetschef, undersköterskor och vårdbiträden. Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen och ett nära samarbete bedrivs med sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Hultgårdsvägen arbetar du nära de boende och ger personcentrerad omvårdnad utifrån varje individs behov, önskemål och genomförandeplan. Du stöttar i vardagliga aktiviteter som personlig hygien, på- och avklädning, måltider och social samvaro. I rollen ingår att följa medicinska ordinationer, till exempel läkemedelshantering och enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering. Du observerar, dokumenterar och rapporterar förändringar i hälsotillstånd enligt gällande rutiner och lagstiftning. Tillsammans med kollegor, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, enhetschef och anhöriga skapar du en trygg och meningsfull miljö, planerar och deltar i aktiviteter som främjar gemenskap samt bidrar aktivt till kvalitets- och förbättringsarbete i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och gärna har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har förmåga att se helheten samtidigt som du uppmärksammar varje individs unika behov och förutsättningar. För oss är det viktigt att du trivs i en verksamhet med högt tempo där arbetsglädje och engagemang står i centrum. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet och har en god problemlösningsförmåga. Vi uppskattar att du är stresstålig, lyhörd och trygg i dig själv med en professionell framtoning. Samarbete är en självklarhet för dig och du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och förändringar. Eftersom dokumentation är en naturlig del av arbetet behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift, och känna dig bekväm med att arbeta i våra digitala system.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Kontroll av egna uppgifter. Detta hittar du under: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/flytta-till-oskarshamn/din-framtid-finns-i-oskarshamn/ https://flyttahit.nu/
och https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280495". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
David Sidén david.siden@oskarshamn.se 010-35 60 000 Jobbnummer
9529195