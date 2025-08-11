Undersköterska till Hjärtkliniken, Avdelning 94, Danderyds sjukhus
Varje dag gör vi tillsammans skillnad för patienterna med hjärtsjukdom.
Vill du hjälpa till? Vi söker dig som är ansvarsfull, positiv och brinner för omvårdnad!Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Avdelning 94 är en hjärtavdelning med inriktning på ischemisk hjärtsjukdom. Här vårdar vi vuxna patienter i alla åldrar - ofta med korta vårdtider (ca 2,5 dygn) och högt tempo. Du kommer att arbeta i ett nära och sammansvetsat team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.
Vi söker dig som har erfarenhet av akutsjukvård och tycker om att arbeta strukturerat i team. Hos oss är omvårdnad, kvalitet och arbetsglädje i fokus.Arbetsuppgifter
• Basal omvårdnad och patientnära arbete
• Provtagning, NEWS, bladderscan och telemetri (bärbart EKG)
• Iordningsställande av salar, korridorer
• Transporter av patienter till undersökning och op
• Studenthandledning och telefonkoordinering
• Viss tjänst i kök förekommer
Vi söker dig som har
• Undersköterskeutbildning
• Erfarenhet från akutsjukvård är meriterande
• God kommunikativ förmåga i svenska
• Förmåga att ta eget ansvar, arbeta självständigt och samtidigt samarbeta i team
• Ett glatt och lösningsfokuserat sätt - du ser möjligheter i varje arbetsdag!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och teamkänsla.
Utvecklas hos oss!
Som fast anställd följer du vår interna kompetensstege - med målet att bli hjärtundersköterska inom två år.
Anställningsform
Tillsvidare, vikariat eller timanställning. 37 timmar/vecka. Dag/kväll, helgtjänstgöring ingår (2 av 5 helger)
Välkommen till Hjärtkliniken - där du gör skillnad varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt engagerade team!
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Hjärtkliniken är en av Sveriges största sett till antal medarbetare och patienter. Vi har de senaste åren legat i topp i nationella kvalitetsindex för omhändertagande och uppföljning av hjärtpatienter. Kliniken disponerar sex vårdavdelningar, två dagvårdsavdelningar, fyra interventionslab samt en stor öppenvårdsverksamhet. Fysiologkliniken bedriver diagnostik i framkant, har bland annat en omfattande ekokardiografi- och arytmiverksamhet, hjärt-MR, nuklearmedicin samt är ackrediterade enligt Swedac. Verksamhetsområdet bedriver internationellt ledande forskning och har en tradition av innovation och förbättringsarbete.
