Undersköterska till Hjärtavdelning arytmi i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-02-13
Vill du arbeta med högspecialiserad vård för patienter med hjärtrytmrubbningar? Har du yrkesstolthet, vill arbeta med personcentrerad vård och känna arbetsglädje tillsammans med fantastiska kollegor? Då ska du söka dig till oss!
Hjärtavdelning arytmi vid Skånes Universitetssjukhus (Sus) består av 17 vårdplatser fördelat på elektiv och akut verksamhet. Inom akutverksamheten vårdas patienter för såväl brady- som takyarytmier som är i behov av medicinsk behandling och ibland även operativa ingrepp som pacemaker och ICD. Vi tar emot patienter från exempelvis akutmottagningen, hjärtintensiven och andra sjukhus i södra regionen.
Vårt elektiva team vårdar patienter efter olika interventioner såsom ablationer, TAVI och deviceextraktioner men även de som är inneliggande på grund av planerade läkemedelsinsättningar. Samtliga patienter är i behov av kontinuerlig hjärtövervakning.
Vi har även en inskrivning och pre-operativ hjärtsjukvård kopplad till avdelningen under vardagar mellan 07:00 och 16:00. Där förbereder sjuksköterska och undersköterska tillsammans patienter inför dagens behandlingar. Vi utför polikliniska el-konverteringar under förmiddag och har också inskrivningsverksamhet.
Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en undersköterska för tjänstgöring dag, kväll och natt.
I rollen som undersköterska arbetar du med hjärtsjuka patienter som kommer för att genomgå utredning, behandling och/eller operation. Som undersköterska hos oss alternerar du mellan inskrivningsmottagningen och den elektiva respektive den akuta verksamheten. Vi erbjuder dig ett spännande arbete med mycket variation där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Du har ett nära samarbete med sjuksköterska och tillsammans arbetar ni med personcentrerad vård.
På avdelningen finns en omvådnadsledare riktad mot undersköterskorna, som med sin erfarenhet och kompetens fungerar som stöd för både nya och äldre medarbetare i det dagliga arbetet. Vi vill säkra en god introduktion för nyanställda genom väl utarbetat program och material. Utbildning och kompetensutveckling erbjuds på arbetsplatsen utifrån dina erfarenheter. Vi arbetar efter ett verksamhetsanpassat system för schemaönskemål, där du har viss möjlighet att påverka dina arbetstider.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har även kunskap och/eller erfarenhet inom akutsjukvård/sjukvård. Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift är en förutsättning för tjänsten. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i sjukhusmiljö och får gärna ha arbetat inom specifikt hjärtsjukvård. Vi ser även positivt på om du har kunskaper i journalsystemet Melior.
Som person är du trygg i din yrkesroll, tar stort ansvar och har förmåga att fatta både större och mindre beslut. I ditt arbete utgår du från patientens behov där ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet. Arbetet sker i tvärprofessionella team med fokus på personcentrerad vård, och det är viktigt med god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Vi har ofta korta vårdtider och det uppstår nya situationer som vi behöver anpassa vårt arbete utefter så en förutsättning är att du trivs med att arbeta under föränderliga omständigheter. Ibland förekommer akuta tillstånd som kräver omedelbart omhändertagande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan, vi går igenom alla ansökningar efter sista ansökningsdagen.
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
