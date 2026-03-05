Undersköterska till hjärt- och medicinavdelningen
Region Sörmland / Undersköterskejobb / Katrineholm Visa alla undersköterskejobb i Katrineholm
2026-03-05
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Hjärt- och medicinavdelningen Kullbergska sjukhuset, KatrineholmPubliceringsdatum2026-03-05Om företaget
Vi är hjärt- och medicinavdelningen på Kullbergska sjukhuset - en liten avdelning på ett mindre sjukhus där familjär stämning råder.
Omväxlande är ett ord som beskriver arbetet på vår avdelning! Inget arbetspass är det andra likt.
Vi hjälps åt och arbetar tillsammans för patienternas bästa.
Vi behöver bli fler - Vill du bli vår nya kollega? Som kollega till oss får du vara med om mycket. Utmaningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor.Arbetsuppgifter
På hjärt- och medicinavdelningen bedriver vi vård dygnet runt för patienter med medicinska sjukdomstillstånd. Vår spetsfunktion är patienter med olika hjärtsjukdomar där vi har möjlighet till telemetriövervakning. Hos oss får du en bred grund att stå på i yrkesutövandet som undersköterska. Vi tar emot våra patienter från akutmottagningen och från andra sjukhus, både inom regionen men även från andra regioner.
Som undersköterska på hjärt- och medicinavdelningen ingår du tillsammans med sjuksköterska och undersköterska i ett vårdlag som ansvarar för planering och genomförande av omvårdnadsarbetet utifrån patienternas behov. Många av våra patienter har ett stort omvårdnadsbehov och du som söker behöver ha ett tydligt omvårdnadsfokus. Arbetet är varierande och arbetstempot kan växla snabbt under arbetspassets gång. Att du bemöter kollegor, patienter och anhöriga med omtanke och respekt ser vi som en självklarhet.
Som ny undersköterska hos oss erbjuds du en individuell inskolning på minst fyra veckor med regelbundna avstämningar samt utbildningar. Utöver detta har vi kompetensutvecklingstid varannan vecka med föreläsningar och utbildningar.
Din kompetens
För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta i team och i ett omväxlande tempo. Du är trygg, stabil, har lätt att anpassa dig till olika situationer och har en god samarbetsförmåga. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetsdagen för patienternas bästa.
Du har en god empatisk förmåga, är noggrann och mån om att arbeta med kvalité på ett målinriktat sätt. Du trivs med att vara en del av ett tvärprofessionellt team med patienterna i fokus, där alla yrkesgrupper lär av varandra. Du är nyfiken, tar egna initiativ och vill vara med och utveckla verksamheten.
Du som söker till oss är utbildad undersköterska. Du behöver förutom dina betyg som undersköterska ha ett intyg på ditt yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen eller ett intyg om att du var tillsvidareanställd som undersköterska från den 1/7 2023.
Betyg samt intyg om skyddad yrkestitel eller intyg om tillsvidareanställning som undersköterska 1/7 2023 ska bifogas ansökan.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom slutenvården sedan tidigare. Du har goda språkkunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i urvalsprocessen.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Sofia Lundell, 070-228 92 62.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på hjärt- och medicinavdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-18.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9778277