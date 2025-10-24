Undersköterska till hjärt- och hjärtintensivvårdsavdelning
Verksamhetsområde kardiologi är välfungerande med ett gott samarbete mellan hjärtavdelning, hjärtintensivvårdsavdelning (HIA), hjärtmottagning och kardiologiskt interventionscenter vilket ger unika möjligheter till fortbildning och utveckling. Ett utarbetat mentorprogram finns på enheten där alla nya medarbetare erbjuds en mentor.
Hjärtavdelningen har 18 vårdplatser och här vårdas patienter med hjärtsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier och efter hjärtoperationer. Det finns också två dagvårdsplatser, samt HIA hjärtintensivvård med tre vårdplatser.
Arbetsuppgifter
Att arbeta hos oss innebär en rolig, omväxlande samt utvecklande vardag med inslag av akutsjukvård där ingen dag är den andra lik. Vi arbetar teambaserat med sjuksköterskor, undersköterskor samt koordinator i varje team och du ska självständigt kunna arbeta med att tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov. Denna tjänst innebär rotationsarbete mellan HIA och hjärtavdelningen med femveckorsschema.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• basal omvårdnad och sedvanliga uppgifter som undersköterska, kontroller enligt ordination och följa upp
• provtagning, koppla telemetri och EKG-kontroller
• att ge stöd i måltidssituation (kost och vätska)
• att kontrollera vitala parametrar
• medverka och agera vid hjärtstoppssituationer
• att observera problem och förändringar i patientens tillstånd
• att rapportera observationer till ansvarig sjuksköterska.
Hos oss får du
• individuell introduktion
• ingå i ett mentorskap
• gå interna utbildningar
• ett självständigt och varierande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Arbetet kräver att du är uppmärksam och tillmötesgående och visar vilja och förmåga att hjälpa andra. Du tar ansvar för din uppgift och kan prioritera i ditt arbete på ett effektivt sätt och kan ta initiativ samt fatta egna beslut. Det är även viktigt att du förstår din roll och ser helheten för att sedan agera utifrån verksamhetens bästa och är engagerad i att utveckla verksamheten framåt.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har några års erfarenhet av hjärtsjukvård eller akutsjukvård.
Då vi bedriver dygnet-runt verksamhet behöver du ha möjlighet att arbeta 3-skift.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
