Undersköterska till Hemvården Kvidinge dag/kväll tillsvidare
Åstorps kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Åstorp Visa alla undersköterskejobb i Åstorp
2026-01-07
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åstorps kommun, Äldreomsorg i Åstorp
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Sedvanligt vård- och omsorgsarbete. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp där din samarbetsförmåga är lika viktig som att jobba självständigt. Vi söker dig som har ett gott bemötande och förhållningssätt. Du är ansvarsfull och har förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer.
Arbetsuppgifterna är varierande och består av att hjälpa, stödja och motivera omsorgstagare i deras hem utifrån individuellt beslutade omvårdnads- och serviceinsatser. Du ska ha ett lyhört och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs godkänd utbildning till undersköterska från vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande och helst med erfarenhet av att jobba natt. Du är ansvarstagande och känner dig bekväm med att arbeta självständigt.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt grundläggande datakunskap.
Körkort B
ÖVRIGT
För att bli anställd i Åstorp kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisregistret. Vi önskar även att du redan nu förbereder två referenser till senaste chefer.
Vänta inte med din ansökan, rekrytering och intervjubokning sker löpande. Har du frågor är du välkommen att mejla till angiven kontaktperson. Samtal undanbedes.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Nihad Sarajlic nihad.sarajlic@astorp.se Jobbnummer
9671427