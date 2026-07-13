Undersköterska till hemvården, Bråten Lockerud Gärdet
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Mariestad Visa alla undersköterskejobb i Mariestad
2026-07-13
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Hemvårdsområde 2 i Mariestad är en del av äldreomsorgen och innefattar grupperna Bråten, Lockerud och Gärdet. Här arbetar 20 medarbetare med att ge bästa möjliga stöd till våra boende! Vi är ett arbetslag med hög kompetens och som trivs med varandra vilket bl.a. märks genom låg sjukfrånvaro.
Nu söker vi en undersköterska för tillsvidareanställning som vill bli en del av vårat gäng. Är du en positiv, flexibel och lyhörd lagspelare som brinner för att göra skillnad, kan du vara den vi söker!
Vi erbjuder dig:
Kompetenta, hjälpsamma och trevliga kollegor
Uppskattat 7-veckors schema med tjänstgöring tre av sju helger
Friskvårdsbidrag
Gratis utomhus- och inomhusbad i kommunen
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
I ditt arbete utför du personlig omvårdnad såsom på- och avklädnad och stöttar i toalett- och duschsituationer. Du utför delegerade sjukvårdsuppgifter i form av bland annat medicinutdelning, venprovtagningar och såromläggningar. Övriga arbetsuppgifter innebär serviceinsatser, vardagssysslor samt social samvaro. Till arbetet hör även ett nära samarbete med planerare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschef. Arbetet är till stor del självständigt men även dubbelbemanningar förekommer.
Vi arbetar med fast omsorgskontakt och ombudsuppdrag där du som medarbetare både har möjlighet att själv växa med ansvaret och samtidigt vara en del i verksamhetens utveckling.
Vi arbetar utifrån ett 7-veckorsschema med tjänstgöring på dag- och kvällstid och du tjänstgör även tre av sju helger. I schemat ingår även resurspass för att täcka upp vid frånvaro på annat arbetsställe.
På hemvårdsområde 2 är vi måna om varandra och har förståelse över att man som ny på arbetsplatsen kan behöva ställa många frågor. Tillsammans och genom kommunikation gör vi arbetet så bra som möjligt! Varmt välkommen att bli en del av oss!Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som är utbildad undersköterska och som gärna har arbetslivserfarenhet från hemvården.
Vi söker dig som är en lyhörd, positiv och trygg person i det enskilda mötet med brukaren och har god förmåga att arbeta självständigt med omvårdande uppgifter. Ditt inspirerande och positiva förhållningssätt bidrar till en god gemenskap och glädje hos såväl de boende som hos dina kollegor.
Eftersom upptagningsområdet främst innebär lägenhetsbesök ska du vara vid god fysisk hälsa. Du ska också vara flexibel eftersom arbetet bygger på ett nära samarbete med dina kollegor där du förväntas kunna rycka in och stötta vid behov i samtliga två grupper, även på andra områden genom resurspass.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att bemöta personer med psykisk ohälsa. Du förväntas ha goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Detta på grund av att många av dina arbetsuppgifter består av att ta emot instruktioner och föra vidare information på ett korrekt och tydligt sätt. Du bör även ha en digital mognad i dator- och mobilanvändning eftersom vi använder oss av detta som arbetsredskap.
Körkort är meriterande.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära följande utdrag från belastningsregistret: "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Provanställning kan komma att tillämpas.
På grund av semesterperiod så kommer rekryteringen att återupptas v.34 vilket innebär att först från denna vecka kommer frågor kring tjänsten att kunna besvaras och intervjuer kommer att hållas. Skicka gärna in din ansökan redan nu!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
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I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
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542 86 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Evjenia Edelbring evjenia.edelbring@mariestad.se +46501755369 Jobbnummer
10001518