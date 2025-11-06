Undersköterska till hemtjänsten i Utby/Gamlestan och Kviberg
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-11-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra det möjligt för personer du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du ha en varierad roll där du bidrar till en ökad kvalitet i omsorgsarbetet? Vi söker nu nya undersköterskor till enheterna Gamlestan/Utby och Kviberg.
Vi utgår från gemensamma lokaler på Artillerigatan 25.
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. I din roll motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål.
Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter och med vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga och andra aktörer inom hälso- och sjukvården.
I arbetsuppgifterna ingår att vara fast omsorgskontakt, planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av stöd och hjälp. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa. De vi möter har behov av stöd både dag, kväll och helg. Din arbetstid är därför schemalagd.
Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du självständigt men också tillsammans med andra i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet. Vi arbetar utefter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. KvalifikationerKvalifikationer
• Utbildad undersköterska och kan visa upp socialstyrelsens intyg för skyddad yrkestitel
• Bekväm att använda elcykel som arbetsfordon
• Eftersom vi dokumenterar och kommunicerar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift
• God datorvana och erfarenhet av dokumentation
Meriterande men inte ett krav
• Arbetslivserfarenhet inom psykisk ohälsa eller demens
• Arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
• B-körkortDina personliga egenskaper
Som undersköterska i hemtjänsten är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Arbete i hemtjänsten består till stor del av självständigt arbete och eget ansvar men du arbetar även gemensamt med dina kollegor. Du lyssnar, visar intresse och respekt mot dom du arbetar med.
I din roll anpassar du sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du förmedlar information på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Arbetsuppgifterna varierar utifrån omsorgstagarens behov och därför är det viktigt att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras.
Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Kommunal goteborg.vast@kommunal.se 010-44299495 Jobbnummer
9592714