Undersköterska till hemtjänsten i Upplands Väsby kommun
2025-08-08
För att trivas hos oss skall kvalitet och engagemang vara viktiga frågor för dig.
Du behöver kunna hantera och tycka det är roligt med ett flexibelt arbetssätt, utmaningar ser du som en utvecklingsmöjlighet och samarbeta ser du som kraftfullt, roligt och skapar helt andra möjligheter.
Är du undersköterskan vi söker?
Vi erbjuder dig
Vi är ett glatt gäng som arbetar för att dagligen ge den bästa omsorgen till våra brukare. Vi jobbar med att utveckla vår verksamhet inom flera områden och vi kommer växa inom kort.
Vi erbjuder dig heltid men kan komma överens om annan sysselsättningsgrad om du så önskar. Du arbetar dag/kväll och varannan helg. Önskar du att endast arbete kvällar finns det en möjlighet för detta.
Den kommunala hemtjänsten startade upp i januari och är i en uppbyggnadsfas med målet att bli den bästa hemtjänsten i Upplands Väsby. Vårt uppdrag är att utföra insatser av olika slag i hemmet hos våra brukare. Vi är idag 22 personer i teamet.Om tjänsten
Som undersköterska inom hemtjänsten möter du brukare med olika behov och därmed varierande insatser. Du är en viktig länk för att skapa livskvalitet i vardagen för den enskilde.
Som undersköterska med yrkestitel kommer du vara en fast omsorgskontakt för en grupp brukare där du ansvarar för genomförandeplaner, uppföljningar, kontakt med närstående med mera.
Förekommande arbetsuppgifter är bland annat personlig omvårdnad, matlagning, städ, tvätt, inköp, post-, bank- och apoteksärenden.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- Är undersköterska med yrkestitel
- Kan cykla
- Har B-körkort
- Har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av hemtjänst, kan cykla i alla väder samt är finsktalande.
Som person har du lätt att skapa relationer med både brukare, kollegor och anhöriga. Du trivs med att samarbeta, delar gärna med dig av din kunskap och stöttar dina kollegor när det behövs. Du är trygg i din yrkesroll även i utmanande situationer. Med ett lösningsfokuserat förhållningssätt hittar du vägar framåt, alltid med brukarens bästa i fokus.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
månadslön
