Undersköterska till hemtjänsten i Upplands Väsby Kommun - sommarvikarie
2026-01-23
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad - på riktigt? Vi söker nu sommarvikarier till vår hemtjänst! Beroende på din erfarenhet har du möjlighet att arbeta dag och/eller kväll i vårt härliga hemtjänstteam.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig och om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
- Introduktion och utbildning för att säkerställa att du känner dig trygg och kompetent innan du går in i din roll som omvårdnadspersonal.
- Mycket mångsidiga arbetsuppgifter som ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter inom omsorg.
- En arbetsplats som värdesätter samarbete och relationer - du kommer att få arbeta tillsammans med ett engagerat team av kollegor.
En trygg och stabil arbetsmiljö där din personlighet och dina erfarenheter värdesätts.Publiceringsdatum2026-01-23
Vi har under 2025 startat, byggt upp och utvecklat hemtjänsten dag och kväll i egen regi. För oss är kvalité ledstjärna och vi strävar hela tiden efter att bli bättre för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Vi värdesätter en positiv arbetsmiljö där du och dina kollegor trivs och kan stödja varandra. Tillsammans skapar vi en trygg och omtänksam plats där varje individ kan känna sig värdefull och respekterad.Om tjänsten
Du kommer att arbeta tillsammans med ett engagerat och professionellt team som strävar efter att skapa en meningsfull dag varje dag för våra brukare. Du kommer arbeta både självständigt och i team. Hemtjänst utförs i brukares hem, där vi hjälper den enskilde med personlig hygien, stöd vid måltider, städ, tvätt, promenader och mycket mer. Vi går, cyklar och åker bil mellan våra brukare.
Vi söker dig som kan arbeta minst fyra veckor sammanhängnade under perioden 1/6 - 31/8.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som
- kan cykla
- God svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
- Har arbetat inom arbetat äldreomsorgen.
- Är finsktalande
- har B-körkort
Vi letar efter sommarvikarier som har ett hjärta för omsorg och som vill göra en verklig skillnad i våra brukares liv. Är du en lugn, stabil och trygg person som tycker om att möta människor i olika situationer med olika förutsättningar där du bidrar till att göra verklig skillnad, tveka inte att söka till oss.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/23".
Upplands Väsby Kontakt
Therése Wandebäck 0851808810
