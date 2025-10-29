Undersköterska till hemtjänsten i Knäred/Hishult, Laholms kommun
2025-10-29
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Vill du arbeta nära människor och göra verklig skillnad i vardagen?
Vi söker nu en erfaren undersköterska till hemtjänsten i Knäred/Hishult (hemtjänst område 4) då behovet i verksamheten har ökat.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och varannan helg - men det finns även möjlighet att arbeta enbart kvällar om du önskar det.
Hos oss arbetar du i en verksamhet där trygghet, delaktighet och engagemang står i centrum. Vi ger stöd, vård och omsorg i brukarens eget hem, och vårt mål är att varje möte ska präglas av respekt, värme och professionalitet.
Arbetsuppgifterna innefattar arbete i brukarens hem, utifrån hemtjänstuppdrag och som fast omsorgskontakt. Som undersköterska och fast omsorgskontakt i hemtjänsten är ditt ansvar att bistå brukaren i vardagliga aktiviteter som denne är beviljad så som påklädning, förflyttning, måltidsstöd, inköp online m.m. Du ansvarar även för att rapportera och dokumentera i vårt verksamhetssystem Life Care, utföra delegerade HSL-insatser, vara delaktig på teamträffar och APT. Du arbetar för att upprätta goda kontakter med anhöriga och andra viktiga personer för den enskilde. Du bidrar med nytänkande och arbetsglädje samt ansvarar för utförandet av den dagliga planeringen.
Är du den vi söker?
Du är legitimerad undersköterska och kan uppvisa bevis från Socialstyrelsen.
Examen från omvårdnadsprogrammet samt godkänt betyg i svenska 1 (A) eller svenska som andraspråk och samhällskunskap 1 (A) eller motsvarande äldre utbildning.
Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll, du har hög arbetsmoral och brinner för att ta ansvar. Du har alltid ett mycket gott och professionellt bemötande. Du ser utmaningar som något lärorikt och roligt samt är du mycket flexibel. Du tar gärna på dig nya arbetsuppgifter, tar eget ansvar över delar som ingår i arbetet och ser alltid till att bidra till verksamheten med en positiv, utvecklande inställning. Du arbetar enskilt men även i team och bidrar aktivt till vårt team där alla hjälps åt. Du är modig och vågar handleda kollegor och ta egna beslut samt ser samarbete som självklart. Du ska värna om brukarnas integritet, delaktighet och självbestämmande. Du är lyhörd och arbetar med respekt för andra människor. Du är ansvarsfull och har förmåga att anpassa arbetet efter brukarens behov och ser möjligheter i stället för hinder och brinner för att ge god service till brukarna. Du är van vid att dokumentera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.
Innan rekrytering sker kommer eventuell övertalig personal inom Laholms kommun att prövas för tjänsten.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Socialförvaltningen, Senior, Hemtjänstområde 4 Kontakt
Hedda Johnsson 0430-15810 Jobbnummer
