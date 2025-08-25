Undersköterska till hemtjänst, äldreboende och habilitering - Örebro

Cleverex Bemanning AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro
2025-08-25


Publiceringsdatum
2025-08-25

Om tjänsten
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag? Cleverex Omsorg söker nu undersköterskor och vårdbiträden till vårt växande team i Örebro. Vi arbetar med hemtjänst, äldreboende och habilitering, med fokus på individanpassad omsorg som gör det möjligt för våra kunder att leva självständigt och tryggt.

Tjänsten kan vara på hel- eller deltid och passar dig som vill ha en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning med goda möjligheter till fast tjänst.

Du erbjuds
• En inkluderande och multikulturell arbetsplats med cirka 80 kollegor
• Hög andel utbildade undersköterskor (85 %)
• En arbetsmiljö där dina språkkunskaper och kulturella erfarenheter är en tillgång
• Stora möjligheter till fast heltidsanställning
• Lön enligt överenskommelse
• Möjlighet att växa tillsammans med ett engagerat team som strävar efter att bli Sveriges bästa hemtjänstleverantör

Dina arbetsuppgifter
• Utföra omvårdnadsinsatser i kundens hem eller på boende
• Stödja kundens självständighet i det dagliga livet
• Följa genomförandeplaner och dokumentera enligt riktlinjer
• Arbeta i nära samverkan med kollegor, anhöriga och andra vårdinstanser
• Köra mellan kunder, vilket innebär att körkort är ett krav

Profil
• Utbildning inom vård och omsorg, t.ex. undersköterska eller vårdbiträde
• B-körkort (krav)
• Du behärskar svenska i tal och skrift - andra språk är meriterande
• Du har ett genuint intresse för människor och vill bidra till deras välbefinnande
• Du är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
• Du söker långsiktigt arbete (minst 6 månader) med ambition att arbeta heltid

Övrig information
Tjänsterna tillsätts löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Bifoga information om din utbildning, språkkunskaper, bostadsort, körkort samt tidigare arbetslivserfarenhet.
Arbetsplats: Örebro
Arbetsgivare: Cleverex Jobbförmedling & Utbildning AB
Lön: Enligt överenskommelse (fast månadslön, veckolön eller timlön)
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1000".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cleverex Bemanning AB (org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9475023

