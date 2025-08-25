Undersköterska till hemtjänst, äldreboende och habilitering - Örebro
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag? Cleverex Omsorg söker nu undersköterskor och vårdbiträden till vårt växande team i Örebro. Vi arbetar med hemtjänst, äldreboende och habilitering, med fokus på individanpassad omsorg som gör det möjligt för våra kunder att leva självständigt och tryggt.
Tjänsten kan vara på hel- eller deltid och passar dig som vill ha en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning med goda möjligheter till fast tjänst.
Du erbjuds
• En inkluderande och multikulturell arbetsplats med cirka 80 kollegor
• Hög andel utbildade undersköterskor (85 %)
• En arbetsmiljö där dina språkkunskaper och kulturella erfarenheter är en tillgång
• Stora möjligheter till fast heltidsanställning
• Lön enligt överenskommelse
• Möjlighet att växa tillsammans med ett engagerat team som strävar efter att bli Sveriges bästa hemtjänstleverantörDina arbetsuppgifter
• Utföra omvårdnadsinsatser i kundens hem eller på boende
• Stödja kundens självständighet i det dagliga livet
• Följa genomförandeplaner och dokumentera enligt riktlinjer
• Arbeta i nära samverkan med kollegor, anhöriga och andra vårdinstanser
• Köra mellan kunder, vilket innebär att körkort är ett kravProfil
• Utbildning inom vård och omsorg, t.ex. undersköterska eller vårdbiträde
• B-körkort (krav)
• Du behärskar svenska i tal och skrift - andra språk är meriterande
• Du har ett genuint intresse för människor och vill bidra till deras välbefinnande
• Du är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
• Du söker långsiktigt arbete (minst 6 månader) med ambition att arbeta heltidÖvrig information
Tjänsterna tillsätts löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Bifoga information om din utbildning, språkkunskaper, bostadsort, körkort samt tidigare arbetslivserfarenhet.
Arbetsplats: Örebro
Arbetsgivare: Cleverex Jobbförmedling & Utbildning AB
Lön: Enligt överenskommelse (fast månadslön, veckolön eller timlön)
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
