Undersköterska till hemsjukvård på Brandbergens VC - sommarvikariat
2026-02-16
Välkommen till oss på Brandbergens vårdcentral! Vi söker dig som är utbildad undersköterska alternativt sjuksköterskestudent som läst klart minst termin 4 till vår hemsjukvård i sommar.
Du som söker ska ha ett intresse för ett flexibelt arbete och sätter alltid patienten i fokus. Du erbjuds ett varierande och ansvarsfullt arbete och får vara en del av ett härligt team med god sammanhållning.Publiceringsdatum2026-02-16Beskrivning
Brandbergens vårdcentral har idag ca 8000 listade patienter och är en vårdcentral med en integrerad hemsjukvård med ca. 70 patienter inskrivna. Vår mottagning ligger belägen i Haninge kommun mitt i Brandbergens centrum, med restauranger, matbutik m.m. Hit tar man sig enkelt med kommunala färdmedel, parkeringsgarage med personalparkering finns även i byggnaden. I hemsjukvården erbjuder vi hälso- och sjukvård i hemmet för patienter som på grund av någon diagnos eller funktionshinder inte kan komma till vårdcentralen. Målet är att skapa en trygg och säker vård för patienten i hemmet. Hemsjukvård kan bestå av både kortare och mera långvariga vårdrelationer.Dina arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete med eget ansvar samt gott och nära samarbete med de övriga i teamet. Våra hemsjukvårdspatienter bor i närområdet och till dem tar vi oss till fots och med cykel. Exempel på vad du ska hjälpa patienterna med kan vara:
Ge medicin
Kompressionslinda ben
Såromläggning
Blodprovstagning
Blodtryckskontroller
Vi dokumenterar samtliga vårdkontakter i TakeCare.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning med intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller sjuksköterskestudent som har läst klart minst termin 4.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Kunna cykla.
Inga allvarliga allergier/rädslor mot katt, hund eller fågel då det kan finnas husdjur i hemsjukvården.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete i hemsjukvård.
Tidigare arbete på vårdcentral.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet med en positiv inställning och vilja till att bidra till en god arbetsmiljö. Du ska ha ett intresse för arbete inom hemsjukvård, vara noggrann och ansvarstagande.
Anställningsform:
Visstidsanställning över sommaren. Heltid/Deltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön/Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1134". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Brandbergens vårdcentral Kontakt
Miran Tahir, enhetschef miran.tahir@regionstockholm.se
9744120