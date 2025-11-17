Undersköterska till Hembo Hemtjänst i Upplands Väsby
2025-11-17
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
, Lidingö
, Stockholm
, Nacka
, Haninge
Publiceringsdatum2025-11-17Om företaget
Hembo har funnits sedan 2005 och finns idag på flera orter i Sverige. Vi är en seriös vårdgivare som står för hög kvalitet och bygger vår omsorg på kunskap, engagemang och erfarenhet.
Vem är du?
Om du är undersköterska, har körkort, noggrann och engagerad så ska du söka tjänsten omgående då vi rekryterar löpande.
Hos oss värdesätter vi engagemang och ansvarstagande. För rätt person finns möjlighet att växa och ta mer ansvar i verksamheten över tid.Dina arbetsuppgifter
Traditionell hemtjänst (hygien, omvårdnad, städ och inköp)
Dokumentation
Fast omsorgskontakt
Kontakt med anhöriga
Gott bemötande i alla situationer
Vi erbjuder
Varierande arbetstider (dag, kväll och helg)
Lön enligt överenskommelse samt övriga ersättningar enligt kollektivavtal
En arbetsplats där kvalitet, samarbete och omtanke står i fokus
Tillträde: Enligt överenskommelse
En förutsättning för anställning är att du kan visa giltig ID-handling samt dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Så ansöker du
Vi ser gärna att du ansöker så snart som möjligt, då urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Ansök via mail: nora@hembohemtjanst.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
E-post: nora@hembohemtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska Upplands Väsby". Arbetsgivare Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB
(org.nr 559021-2816), https://hembosverige.se
Johanneslundsvägen 2 (visa karta
)
194 61 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Hemma & Bo Hemtjänst i Sverige AB Jobbnummer
9608494