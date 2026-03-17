Undersköterska till Hembo Hemtjänst i Upplands Väsby
Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB / Undersköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla undersköterskejobb i Upplands Väsby
2026-03-17
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB i Upplands Väsby
, Lidingö
, Stockholm
, Nacka
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en växande hemtjänst där kvalitet och bemötande står i centrum? Nu söker vi undersköterskor till vårt team i Upplands Väsby.
Hos oss finns möjlighet till både fast tjänst och timanställning. Tjänsten passar också dig som vill börja introduceras redan nu inför sommaren och arbeta som sommarvikarie.
Vi söker engagerade medarbetare som vill vara en del av vårt växande team och bidra till trygg och kvalitativ omsorg för våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Hembo har funnits sedan 2005 och finns idag på flera orter i Sverige. Vi är en seriös vårdgivare som står för hög kvalitet och bygger vår omsorg på kunskap, engagemang och erfarenhet.
Vem är du?
Om du är undersköterska, har körkort, är noggrann och engagerad så ska du söka tjänsten omgående då vi rekryterar löpande.
Hos oss värdesätter vi engagemang och ansvarstagande. För rätt person finns möjlighet att växa och ta mer ansvar i verksamheten över tid.Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad och hygien
Serviceinsatser såsom städ och inköp
Dokumentation
Kontakt med anhöriga
Uppdrag som fast omsorgskontakt
Att bidra till ett professionellt och respektfullt bemötande
Vi erbjuder
En arbetsplats där kvalitet, samarbete och omtanke står i fokus
Varierande arbetstider (dag, kväll och helg)
Lön enligt överenskommelse samt ersättningar enligt kollektivavtal
Möjlighet till fast tjänst, timanställning eller sommarvikariat
Tillträde: Enligt överenskommelse
En förutsättning för anställning är att du kan visa giltig ID-handling samt dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Så ansöker du
Vi ser gärna att du ansöker så snart som möjligt, då urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ange följande referens när du ansöker: Undersköterska Upplands Väsby
Välkommen med din ansökan!
Ansök via mail: nora@hembohemtjanst.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: nora@hembohemtjanst.se
Arbetsgivare: Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB
(org.nr 559021-2816), https://hembosverige.se
Johanneslundsvägen 2 (visa karta
)
194 61 UPPLANDS VÄSBY
För detta jobb krävs körkort.
Hemma & Bo Hemtjänst i Sverige AB
9803008