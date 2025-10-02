Undersköterska till Gynekologimottagning i Lund, vikariat
2025-10-02
Gör skillnad. Varje dag.
Är du på jakt efter din nästa utmaning där du får möjlighet att utvecklas i din profession tillsammans med glada och engagerade kollegor? Då kan detta vara mottagningen för dig!
På gynekologimottagningen bedrivs planerad mottagningsverksamhet och på Akutmottagning gynekologi kommer patienter med akuta gynekologiska besvär eller gravida kvinnor fram till vecka 22 med akuta graviditetsrelaterade besvär. På Operation gynekologi och obstetrik utförs tumörkirurgi samt annan benign kirurgi. Du blir en del av en engagerad och motiverad grupp av medarbetare som arbetar för kvinnosjukvårdens bästa.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba här? Då är du varmt välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en undersköterska hos oss för ett vikariat fram till sommaren 2026.
På vår mottagning ingår du i en grupp bestående av undersköterskor, läkare, barnmorska och sjuksköterskor. Vi utför olika undersökningar, provtagningar och behandlingar till exempel kolposkopi och hysteroscopi där du som undersköterska bland annat ansvarar för att bistå läkare och ställa i ordning undersökningsrum. Dina arbetsuppgifter innebär även att beställa material, ansvara för apparatur, blodprovstagning samt i förlängningen sköta viss mottagning självständigt.
Att ge ett gott omhändertagande av våra patienter utgör en naturlig del av din vardag. Du har ett nära samarbete med övriga medarbetare inom enheten och tillsammans arbetar vi mot verksamhetens mål. Vi ser gärna att du inspirerar till och deltar i mottagningens utvecklingsarbete och värdesätter ett gott medarbetarskap där patienten alltid står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Har du erfarenhet från arbete inom somatisk akutsjukvård eller av mottagning är det meriterande för tjänsten.
Som person är du lugn och trygg med ett genuint intresse för patienters omvårdnad. Du har en empatisk förmåga och vill arbeta för att våra patienter ska få det bästa omhändertagandet. Vi söker dig som trivs i en liten arbetsgrupp och att arbeta i team samt har god samarbetsförmåga. Vidare är du lyhörd med ett stort engagemang och har lätt för att ställa om efter rådande omständigheter. Noggrannhet och ett gott bemötande är en självklarhet för dig, likaså att medverka till gruppens trivsel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
