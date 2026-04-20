Undersköterska till Geriatrik- och Neurologimottagning, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Geriatrik- och Neurologmottagningen tar emot patienter för bedömning, utredning och behandling av geriatriska och neurologiska sjukdomar som till exempel demenssjukdomar, MS, Parkinson, epilepsi och migrän. Mottagningen är indelad i sektioner men vi arbetar med samverkan och hjälper varandra för att kunna möta behovet hos våra patienter.
Vi söker nu en undersköterska till en tjänst på Geriatrik- och Neurologimottagningen i Sundsvall. Mottagningen ingår i verksamhet för geriatrik, neurologi och rehabilitering (GNR).
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast.
ArbetsuppgifterAdministrativa uppgifter som till exempel tidsbokning av patienter och beställningar
Assistera vid olika undersökningar till exempel lumbalpunktioner
Provtagning och EKG
KvalifikationerVi söker dig somHar fullgod undersköterskeutbildning
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har erfarenhet av mottagningsarbete
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Initiativtagande
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Söder Kontakt
Rekryterande chef
Anna Zetterberg anna.zetterberg@rvn.se +4660145078 Jobbnummer
9863274